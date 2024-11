Nuovi colpi di scena a La Promessa stupiranno non poco i fan, le anticipazioni relative all’episodio di mercoledì 20 novembre 2024 rivelano interessanti novità che incuriosiranno i telespettatori. Questi non vedono l’ora di scoprire tutto quello che accadrà ai protagonisti, la nota soap opera spagnola va in onda tutti i giorni su Rete 4 alle 19.39 e tiene spesso tutti col fiato sospeso. Oltre che sul piccolo schermo gli episodi sono sempre disponibili anche sulla piattaforma streaming Mediaset Infinity.

Da giorni la servitù sta scioperando e continuerà a farlo nella puntata che andrà in onda domani, mercoledì 20 novembre 2024. Le anticipazioni de La Promessa fanno sapere che i nobili saranno costretti a fare delle concessioni nonostante non siano affatto d’accordo. Saranno Romulo, Maria e Don Lorenzo ad occuparsi delle trattative che permetteranno ai domestici di restituire il ruolo di cameriera a Jana. Intanto, Vera continuerà a pensare che a rubare il suo denaro sia stata Maria, la cameriera però giurerà di non essere lei la responsabile del furto.

La Promessa, anticipazioni 20 novembre 2024:

Trapelano altre interessanti anticipazioni in merito all’episodio de La Promessa che andrà in onda mercoledì 20 novembre 2024. Queste fanno sapere che Ayala confesserà a Petra di essere ancora innamorato di lei. Nel frattempo Jana rivelerà a Manuel di aver fatto una domanda ad Abel in merito alla sua presenza a Cordoba che lo ha messo in evidente difficoltà.

Stando alle anticipazioni de La Promessa, Don Lorenzo farà delle domande alla servitù per cercare di scoprire cosa c’è dietro al business delle marmellate. Nell’episodio di mercoledì 20 novembre 2024 Petra avrà dei problemi con Cruz, la marchesa infatti la metterà in difficoltà quando le chiederà di restare in silenzio e di non parlare più della morte del figlio Feliciano. Intanto, Jana dirà a Curro di essere convinta che Don Alonso non c’entri nulla con la morte della loro madre.

