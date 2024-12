Nuovi colpi di scena in vista a La Promessa, le anticipazioni trapelate sul web rivelano interessanti novità in merito all’episodio di mercoledì 4 dicembre 2024 che come sempre faranno incuriosire non poco i telespettatori. Questi non vedono l’ora di scoprire tutto quello che accadrà ai protagonisti, puntata dopo puntata restano infatti incollati al televisore per assistere alle loro intriganti vicende. La nota soap opera spagnola viene trasmessa tutti i giorni su Rete 4 alle 19.39 e riesce sempre a catturare l’attenzione di moltissimi fan. Oltre che sul piccolo schermo gli episodi sono disponibili anche sulla piattaforma streaming Mediaset Infinity.

Le anticipazioni de La Promessa fanno sapere che Don Alonso racconterà a Curro la tragedia che ha colpito Dolores e i suoi figli e non riuscirà a nascondere il fatto di essere molto turbato e addolorato a causa della vicenda. Nascosta dietro la porta Jana ascolterà tutto quello che il marchese racconterà al figlio. Nel frattempo Cruz scoprirà che Petra non ha rispettato ciò che le aveva ordinato, cioè distruggere l’abito da sposa di Catalina. La giustificazione della cameriera però sarà molto convincente, la marchesa infatti deciderà di non punirla.

La Promessa, anticipazioni 4 dicembre 2024: Jimena pronta a tornare alla Promessa, la notizia agita tutti

Nella puntata de La Promessa che andrà in onda domani, mercoledì 4 dicembre 2024, Don Lorenzo continuerà a fare pressione su Pelayo con lo scopo di entrare come socio attivo nella produzione delle marmellate, Catalina però non vuole cedere alle richieste avanzate da Cruz. Nel frattempo Lope chiederà a Vera di conoscere la sua famiglia, lei però non è molto felice di parlare dei suoi genitori e cercherà di prendere tempo dicendo che ci penserà.

Le anticipazioni de La Promessa fanno poi sapere che Jimena potrebbe tornare da un momento all’altro. Nell’episodio di mercoledì 4 dicembre 2024 saranno tutti agitati, soprattutto Manuel e Catalina. La moglie del figlio di Cruz e Don Alonso è ormai pronta a tornare e potrebbe succedere prima di quanto tutti immaginano. Cos’altro succederà ai pèrotagonisti della soap opera spagnola? Gli spoiler al momento non rivelano altri dettagli, non ci resta quindi che attendere per scoprire tutto quello che accadrà.

