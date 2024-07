Anticipazioni La Promessa settimana 21-27 luglio 2024/ Brutte sorprese per Catalina: cosa nasconde Pelayo

La Promessa, anticipazioni settimanali dal 21 al 27 luglio: Ramona sta male

Non mancheranno i colpi di scena nelle prossime puntate de La Promessa e dalle anticipazioni della settimana si scopre che al centro delle trame ci sarà la salute di Ramona ed il rapporto tra Catalina e Pelayo. Andando con ordine il ritorno di Ramona a Lujan sarà un sollievo per Jana, anche se ci sono ancora molti misteri che circondano la sua scomparsa. Curro andrà a trovarla, ma il ragazzo troverà più incognite che risposte. Jana una volta scoperto che Ramona è stata ritrovata in una grotta lo riferirà a Curro ed inizierà ad avere sospetti sulla salute della donna. I sospetti si riveleranno fondati: Ramona soffre di vuoti di memoria.

Anticipazioni Endless Love settimana 22-26 luglio 2024/ Malore per Ozan dopo arresto Emir rischia il carcere

E poi ancora delle anticipazioni della settimana de La Promessa (21-27 luglio 2024) si scopre che Jimena e Cruz uniranno le loro forze per imporre la loro volontà su Manuel. Quest’ultimo si confiderà con Martina dicendole che la perdita del bambino lo ha allontanato dalla moglie. Manuel scoprirà che il divieto di volare Alonso glielo ha impartito per volere di Cruz e Jimena. Il ragazzo, stanco del comportamento della moglie vuole chiudere con lei. Mauro, emozionato all’idea di intraprendere la strada per diventare maggiordomo, si impegnerà al massimo anche se don Romulo si dimostra da subito molto esigente.

Anticipazioni My Home My Destiny 2, puntata del 21 luglio 2024/ Notizia devastante per Zeynep dal suo passato

Anticipazioni de La Promessa della settimana: Catalina riceve una brutta sorpresa da Pelayo

Spazio avranno nelle trame della soap spagnola anche le vicende di Catalina. Catalina e Pelayo, molto felici, saranno sempre più vicini, anche se il conte sembra avere delle intenzioni tutt’altro che benevole ed infatti si scoprirà che l’uomo ha un accordo con Cruz: deve riuscire a sposare Catalina e deve allontanarla dalla Promessa. In seguito Pelayo sorprenderà Catalina con una somma di denaro cospicua a suo dire frutto dell’ordine delle marmellate da parte di un noto hotel di Madrid. Catalina è concentrata sul mercato delle marmellate e il suo rapporto con Pelayo è sempre più stretto, ma avrà una spiacevole sorpresa: le spariranno dei soldi: li ha rubati Pelayo? Il mistero si risolve facilmente: Catalina scoprirà che è stata Cruz a prendere i soldi e a usarli per la festa in maschera.

Anticipazioni Beautiful, puntata 21 luglio 2024/ Continue bugie tra Hope e Liam: lei gli nasconde un segreto

Dalle anticipazioni su La Promessa dal 21 al 27 luglio 2024 svelano, infine, che Lope, che ha sviluppato un carattere scontroso da quando è stato escluso dalle cucine, criticherà il lavoro delle cuoche e Pia è costretta a rimproverarlo. Alonso si rifiuta di aiutare Margarita nella gestione della tenuta, anche se Catalina glielo chiede, ma è ancora offeso per via della partita a poker, un gesto a suo parere sconsiderato. L’appuntamento con la soap spagnola è dal lunedì al venerdì a partire dalle 15.45 mentre sabato e domenica alle 15.30 sempre su Canale5











© RIPRODUZIONE RISERVATA