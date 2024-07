Anticipazioni Mina Settembre 2, seconda puntata 15 luglio 2024 (replica)/ Mina e Claudio si riavvicinano

Anticipazioni Mina Settembre 2: stasera su Rai1 la replica della seconda puntata

Questa sera, lunedì 15 luglio 2024, va in onda in prima serata su Rai 1, alle ore 21.20 circa, la seconda puntata in replica di Mina Settembre 2. Nella scorsa puntata la vita della protagonista, interpretata da Serena Rossi, aveva subito importanti cambiamenti, infatti sua madre inaspettatamente aveva deciso di intraprendere un viaggio intorno al mondo, lasciando così per la prima volta sua figlia da sola. Intanto la protagonista ha deciso di dare una seconda chance a Claudio, il suo ex marito, ma l’arrivo improvviso della zia Rosa e il ritorno dell’intrigante medico Domenico rivoluzioneranno per l’ennesima volta le carte in tavola.

Per quanto riguarda il punto di vista professionale, Mina si trova a dover affrontare le domande, a volte scomode, di un gruppo di studenti durante un corso di educazione sessuale, mentre continuerà il proprio lavoro come assistente sociale vicina alle persone più in difficoltà. Mina, però, sente sempre più bisogno di fare chiarezza nella sua mente e di mettere ogni tassello della propria vita privata e professionale al proprio posto: per questo motivo, decide di iniziare un percorso con una psicoterapeuta, Giulia.

Anticipazioni Mina Settembre 2: Mina sempre più gelosa di Domenico?

Cosa rivelano invece le anticipazioni della seconda puntata in replica di Mina Settembre 2, in onda stasera su Rai 1? Nel terzo episodio, primo della seconda puntata, Mina e Claudio si ritroveranno coinvolti nella risoluzione di una situazione delicata che vede coinvolte le anziane sorelle Esposito: un caso che avvicinerà ancora di più la coppia, con Mina che scoprirà che il suo ex marito ha restaurato la barca che era di suo padre. Un gesto particolarmente dolce, che la colpisce profondamente, spingendola ad aiutare Irene in difficoltà a causa della separazione da Gianluca.

Nel quarto episodio, come proseguono le anticipazioni di Mina Settembre 2 della seconda puntata, Mina si troverà di nuovo in mezzo ai guai: con l’aiuto di Irene e Titti, deciderà di seguire tre operaie che hanno iniziato a lavorare in nero dopo essere state licenziate. Questo caso, che all’inizio sarà quasi comico, prenderà ben presto una piega molto più seria quando verranno intercettate dai poliziotti in una fabbrica abbandonata: la protagonista deciderà quindi di chiedere aiuto all’avvocato Abbamondi, che da tempo ha un debole per Irene, ma la sua assistenza avrà un costo da pagare. Intanto Mina inizierà a sospettare che Domenico possa avere intrapreso una nuova relazione e sentirà crescere sempre più dentro di sé la gelosia nei confronti dell’uomo.











