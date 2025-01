Anticipazioni Mina Settembre 3 puntata di oggi: Viola scopre la verità

Su Rai1 si rinnova l’appuntamento con la fiction di Rai1 Mina Settembre 3, la serie con Serena Rossi protagonista tornerà in onda sul piccolo schermo con una serie di novità e sorprese dopo le grandi emozioni raccolte nei precedenti episodi. Il primo episodio della puntata di oggi s’intitola L’Odio e rivedremo Titti fare ritorno a Napoli in cerca di una mano dopo l’attacco hacker subito dal suo blog. Irene si rivelerà provvidenziale e porterà a una scoperta spiazzante: dietro le minacce si nasconde un minorenne, Mina propone una soluzione alternativa, quella di evitare la denuncia ma tentare di comprendere il ragazzo e dar lui una mano.

Anticipazioni Tradimento, puntata oggi 26 gennaio 2025/ Grave infortunio per Oylum: in soccorso arriva Tolga

Intanto Mina e Domenico hanno deciso di rivelare a Viola la verità sui fatti, in realtà una calma apparente sembra prendere la scena, ma sarà solo il preludio di una situazione che innescherà nuove e non poche tensioni.

Mina Settembre puntata oggi, anticipazioni episodio La corda si spezza

La puntata di Mina Settembre 3 poi proseguirà su Rai1 con altre novità e sorprese, Viola sarà ancora al centro delle dinamiche nel secondo episodio della fiction, intitolato La corda si spezza. La ragazza continuerà a tenere nascosta la verità a Domenico e Mina.

Claudio Baglioni/ Il cantante torna dal vivo con un nuovo show: "un sogno parcheggiato a lungo"

Intanto arriva Jeanette, una donna del Mali, chiederà un mano per la sempre più complessa convivenza nella zona in cui vive. Fiore, ancora scossa dagli eventi degli ultimi tempi, si prenderà una pausa dal lavoro e accetterà un invito a cena con Jonathan, Andrea e Benedetta. Le cose però si riveleranno ben più complicate del previsto, Andrea tenterà di proporre un nuovo inizio a Jeanette, ma ci saranno diversi nodi da sciogliere che non saranno di così facile risoluzione. Intanto Fiore si ritroverà a fare i conti con una decisione difficile che andrà presa a breve termine.