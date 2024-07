Anticipazioni Miss Merkel, seconda puntata 19 luglio 2024/ Macabra indagine al cimitero per l’ex cancelliera

Miss Merkel, anticipazioni seconda puntata 19 luglio 2024: l’ex cancelliera in azione al… cimitero!

Venerdì 19 luglio, in prima serata su Rai 2, va in onda il secondo episodio della serie televisiva Miss Merkel, intitolato Omicidio nel cimitero. Nell’appuntamento in onda questa sera, l’ex cancelliera tedesca, interpretata da Katharina Thalbach, si era cimentata nel suo primo caso da detective privata, risolvendo un omicidio avvenuto durante una festa in un castello. La sua seconda avventura in questo campo la porterà però ad indagare in uno scenario molto più tetro: un cimitero.

Sono pochi al momento i dettagli sulla trama della seconda puntata di Miss Merkel, le anticipazioni svelano però che l’ex cancelliera questa volta si troverà a indagare sulla morte di un uomo avvenuta durante una notte di pioggia, proprio all’interno del cimitero del paese. Come sempre, Merkel non sarà sola nelle sue indagini. Al suo fianco ci saranno il marito Joachim Sauer, interpretato da Thorsten Merten, e la sua fedele guardia del corpo Mike, interpretato da Taneshia Abt.

Miss Merkel: come vedere la seconda puntata Omicidio al cimitero

C’è grande attesa per questa fiction che porta in scena un personaggio che realmente esiste e che lo mostra in una versione inedita, in un mix di ironia e giallo che promette grandi colpi di scena. È probabile che altrettanto emozionante sarà la seconda indagine di Miss Merkel, le cui anticipazioni svelano che sarà condita dalla perspicacia e dall’acume della protagonista, che si troverà ad affrontare sospetti e segreti tra i vicoli del paesino tedesco. Non mancheranno ovviamente i momenti di humor, grazie all’intesa comica tra Katharina Thalbach e gli altri attori del cast.

L’appuntamento con Miss Merkel – Omicidio nel cimitero è per venerdì 19 luglio, alle 21:20 su Rai 2, che sarà possibile seguire anche in diretta streaming su Raiplay, oltre che ritrovare sullo stesso sito a partire dal giorno dopo la messa in onda.











