Anticipazioni My Home My Destiny 2, puntata 20 luglio 2024/ Nuova casa per Zeynep e le donne della famiglia

Anticipazioni My Home My Destiny 2, 20 luglio 2024: Zeynep è gelosa di Benal

Il weekend è in arrivo e tornano su Canale 5 le nuove puntate della soap opera turca My Home My Destiny 2; come rivelano le anticipazioni della puntata di domani, sabato 20 luglio 2024, riportate su Mediaset Infinity, Mehdi ha messo in vendita la sua officina e ne ha ricavato una ghiotta busta di soldi. Tornato a casa, l’uomo decide di consegnare la busta a Cemile; inizialmente sia lei che Mujgan sono restie ad accettare, ma Mehdi spiega loro che si tratta dell’eredità ottenuta dal loro papà e che dunque una parte spetta anche a loro.

Anticipazioni La promessa, puntata 20 luglio 2024/ Manuel scatena la rabbia di Jimena

Nel frattempo Zeynep, Sultan, Sakine, Nermin ed Emine hanno ufficialmente trovato la loro nuova casa in cui abiteranno tutte insieme e, dopo averne preso possesso, la ridipingono creando una grande armonia ed unione tra le donne della famiglia; c’è un’atmosfera positiva e tutte sono felici del nuovo nucleo familiare che presto verrà a crearsi, in cui ognuna avrà modo di riprendere in mano la propria vita. Zeynep è tuttavia gelosa di Benal ed è ancora distrutta dal divorzio con Mehdi, che comunque considera necessario; a rincuorarla c’è però Emine.

Anticipazioni Beautiful, puntata 20 luglio 2024/ Hope cede e riaccoglie Thomas in squadra

My Home My Destiny 2, dove eravamo rimasti nelle precedenti puntate

Ma cos’è accaduto nelle precedenti puntate di My Home My Destiny 2, andate in onda su Canale 5 il weekend scorso? Le donne della famiglia hanno ufficialmente trovato la loro nuova casa in cui costruire il nuovo nucleo familiare e, inoltre, valutano l’ipotesi di progettare un catering; tuttavia, durante la conversazione, Zeynep viene a conoscenza della decisione di Mehdi di vendere l’officina e si ritira sconfortata in camera sua.

Intanto l’udienza per il lavoro si svolge nel giro di pochi giorni ed Emine e Zeynep sono preoccupate per la possibile reazione di Mehdi; nel frattempo Mujgan e Buhran sono sempre più vicini e la loro intimità si fa ancor più crescente, tra i due scoppia infatti la passione con il bacio tanto atteso.

Anticipazioni Un posto al sole, puntata 19 luglio 2024/ Roberto si vendica di Filippo? I sospetti del ragazzo

© RIPRODUZIONE RISERVATA