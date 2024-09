Anticipazioni My Home My Destiny 2, 5 settembre 2024: Zeynep nei guai

Si rinnova come ogni giorno l’appuntamento pomeridiano con My Home My Destiny 2, che va in onda anche nella giornata di domani, giovedì 5 settembre 2024; secondo quanto rivelano le anticipazioni riportate sul sito di Mediaset Infinity, Nermin e Sakine si chiariscono dopo la discussione avuta sulla reale colpevolezza di Mehdi relativa alla distruzione della macchina di Zeynep. Le due donne decidono di unire le proprie forze pur di tutelare la ragazza, con l’ex marito che continua ad essere sulle sue tracce nella speranza di un confronto.

Nel frattempo Cemile e Nuh sono sulle tracce di Mehdi e cercando di convincerlo in tutti i modi ad auto-costituirsi e consegnarsi alla polizia; l’uomo però non vuole affatto arrendersi, non prima di aver trovato Zeynep e di aver avuto modo di parlare con lei. Intanto la giovane protagonista della soap è stata messa in salvo a casa di Baris, che ha deciso di ospitarla da lui per sfuggire all’ex marito; Mehdi tuttavia riesce ad intrufolarsi nella casa dell’uomo, nonostante tutte le misure di sicurezza, e rapisce Zeynep.

My Home My Destiny 2, dove eravamo rimasti nelle precedenti puntate

Intanto, nelle precedenti puntate di My Home My Destiny 2 in onda su Canale 5, Zeynep ha trovato salvezza nella casa di Baris e ha conosciuto Savas, il fratello del suo datore di lavoro, con cui ha avuto modo di parlare e convincerlo a prendere parte ad una cena di famiglia. Intanto sono emersi alcuni problemi nella gravidanza di Benal, che si è presentata a casa di Cemile e ha da lei trovato ospitalità per poter essere accudita.

Nel frattempo Nermin e Sakine hanno avuto un duro scontro, con quest’ultima che ancora non si era del tutto convinta della colpevolezza di Mehdi; Nermin ha così deciso di mostrare un video che incastra l’uomo, intento a vandalizzare l’auto di Zeynep.

My Home My Destiny 2, dove vedere le puntate in tv e in streaming

My Home My Destiny 2 va in onda nei pomeriggi di Canale 5 tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, alle ore 14.45 subito dopo Endless Love; per il pubblico è disponibile anche la piattaforma di Mediaset Infinity, dove è possibile prendere visione della puntata in streaming in contemporanea alla messa in onda televisiva.