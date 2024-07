Anticipazioni My Home My Destiny 2, puntata del 21 luglio 2024/ Notizia devastante per Zeynep dal suo passato

My Home My Destiny 2, anticipazioni puntata del 21 luglio 2024: Zeynep trova sua padre Ekrem

Ogni weekend su Canale5 a partire dalle 14.25 circa vanno in onda gli episodi della dizi turca con protagonista Demet Ozdemir, l’indimenticata Sanem in DayDreamer, e dalle anticipazioni di My Home My Destiny 2 sulla puntata di domenica 21 luglio 2024 si scopre che i colpi di scena continueranno e soprattutto ci sarà una notizia devastante per Zeynep. La trama sarà sempre più intrigata e fitta con rivelazioni importanti. Nello specifico il signor Baris riesce a rintracciare Ekrem, il padre di Zeynep, e le comunica che l’uomo vive alle Fiji con una nuova compagna incinta.

Anticipazioni Endless Love settimana 22-26 luglio 2024/ Malore per Ozan dopo arresto Emir rischia il carcere

Le anticipazioni su My Home My Destiny 2 svelano che Zeynep è preoccupata per l’effetto devastante che questa notizia potrebbe avere sulla madre, Nermin. Parallelamente, Mehdi si avventura in nuovi affari con l’affascinante Nazli. I due discutono di lavoro in un bar, insieme a Nuh, quando Zeynep ed Emine li vedono per caso. Nonostante la difficoltà, Zeynep si fa coraggio e saluta Mehdi normalmente. Mehdi la presenta a Nazli come la sua ex moglie, una conferma dolorosa per Zeynep che la loro storia è davvero conclusa. Questa consapevolezza spinge Zeynep a riflettere seriamente sul suo futuro, cercando di lasciarsi alle spalle il passato e guardare avanti.

Anticipazioni La Promessa settimana 21-27 luglio 2024/ Brutte sorprese per Catalina: cosa nasconde Pelayo

My Home My Destiny 2, dove eravamo rimasti nelle precedenti puntate

Svelate le anticipazioni di My Home My Destiny 2 non resta che fare un passo indietro e ricordare che cosa è successo nelle precedenti puntate Sultan, Sakine, Emine, Ermin e Zeynep si sono trasferite nella loro nuova casa, un’occasione per un nuovo inizio. L’atmosfera è serena e gioiosa mentre ridipingono le stanze e condividono confidenze. Tuttavia, Zeynep è ancora molto scossa dal divorzio con Mehdi e, sebbene sia gelosa di Benal, trova conforto nell’amicizia di Emine, che cerca di sollevarle il morale. Zeynep è venuto anche a conoscenza della decisione di Mehdi di vendere l’officina e si è ritirata sconfortata in camera sua.











© RIPRODUZIONE RISERVATA