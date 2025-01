Le ultime vicende della seconda stagione di My Home My Destiny stanno catturando non poco l’attenzione di moltissimi telespettatori che non vedono l’ora di scoprire tutto quello che accadrà ai protagonisti nei prossimi episodi. Cemile ha deciso di lasciare Nuh per trasferirsi insieme a Benal e alla nipote a Duzce, lui in preda alla disperazione ha chiamato Emine in cerca di conforto. Intanto, è iniziata una collaborazione tra Zeynep, la madre, Nesrin e suo fratello Tarik, Baris però non si fida affatto di loro.

My Home My Destiny tiene compagnia ai telespettatori da lunedì a venerdì su Canale 5 alle 16.50, questi puntata dopo puntata restano davanti al televisore per scoprire tutto quello che accadrà. Sul web sono trapelate interessanti anticipazioni in merito all’episodio che verrà trasmesso su Canale 5 domani, mercoledì 22 gennaio 2025, come al solito colpi di scena e novità non mancheranno.

My Home My Destiny, anticipazioni 22 gennaio 2025: Nesrin e Tarik sono amanti, Baris per poco non li scopre

In molti sono curiosi di sapere cosa accadrà nella nota dizi turca domani, mercoledì 22 gennaio 2025. Le anticipazioni di rivelano che Baris, Zeynep, Nermin, Tarik e Nesrin andranno a cena fuori. Tra i due uomini continuerà ad esserci molta tensione, entrambi provano a prevalere sull’altro e la loro intenzione è evidente.

Zeynep confesserà al fidanzato che sentirà molto la sua mancanza sul luogo di lavoro. Ora che ha deciso di gestire l’azienda della madre adottiva infatti non potrà più lavorare con Baris allo studio legale. le anticipazioni di My Home My Destiny fanno poi sapere che durante la serata Tarik farà moltissimi complimenti e Nermin per cercare di fare colpo sulla donna e quando andrà in bagno la ‘sorella’ lo seguirà. In verità i due non sono fratelli ma amanti, in bagno si lasceranno travolgere dalla passione e Baris per poco non li vedrà mentre si baciano.

