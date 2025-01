Dopo l’appuntamento di oggi My Home My Destiny si ferma per la solita pausa del weekend e in molti non vedono l’ora di scoprire tutto quello che succederà nei prossimi episodi. L’amata dizi turca va in onda su Canale 5 da lunedì a venerdì alle 16.50 e riesce sempre a catturare l’attenzione di moltissimi fan con le sue intriganti vicende. Colpi di scena e novità non mancano mai, le puntate oltre che in televisione sono sempre disponibili anche sulla piattaforma streaming Mediaset Infinity.

Anticipazioni Endless Love, puntata 27 gennaio 2025/ Zeynep cerca di fuggire con Deniz, Emir si infuria

Cosa succederà ai protagonisti di My Home My Destiny nell’episodio che andrà in onda lunedì 27 gennaio 2025? Le anticipazioni trapelate sul web fanno sapere che Nesrin continuerà a tramare contro Zeynep ma Baris la terrà d’occhio perché non si fida di lei. Intanto Zeynep ha tenuto la prima riunione come amministratore delegato della Lotus Group e ha ottenuto molto successo.

Anticipazioni Un passo dal cielo 8: chi ha sparato a Vincenzo Nappi e perché?/ Nuovi indizi sul colpevole

My Home My Destiny, anticipazioni 27 gennaio 2025: Emine e Nuh in sintonia, Savas va via nervoso

Nei prossimi episodi della nota soap opera turca per Savas sarà sempre più difficile nascondere i sentimenti che prova per Emine, in ufficio la guarderà con tanta intensità e lei lo noterà. Stando alle anticipazioni di My Home My Destiny nell’episodio di lunedì 27 gennaio 2025 scoppierà una discussione tra loro perché la ragazza ha commesso un errore sul lavoro.

La figlia di Sultan apparirà piuttosto infastidita ma non appena arriverà Nuh al locale per sistemare una lampadina lei tornerà a sorridere. Notando la loro sintonia il fratello di Baris proverà non poca gelosia e tornerà a casa molto nervoso. Cos’altro succederà nella puntata che verrà trasmessa lunedì 27 gennaio 2025? Le anticipazioni di My Home My Destiny fanno sapere che Emine parlerà un po’ con Nuh, lui la incoraggerà a non arrendersi mai nella vita, lei invece lo inviterà a sfogarsi.

Un passo dal cielo 8 anticipazioni, "Ecco cosa succederà tra Stephen e Nathan"/ Lo spoiler di Raz Degan