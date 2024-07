Anticipazioni Nero a Metà 3, puntata del 29 luglio 2024: trovato il cadavere di una donna

In attesa della nuova stagione, Rai1 ha deciso di trasmettere ogni lunedì in prima serata le repliche di Nero a Metà 3, disponibili anche in streaming su Raiplay, fiction poliziesca con protagonista Claudio Amendola nei panni dell’Ispettore Carlo Guerrieri che vede nel cast molti volti amati di fiction come Rosa Diletta Rossi, nei panni della figlia Alba, Gabriel Gobbo Diaz, nelle vesti del poliziotto Malik Soprani e fidanzato di Alba ed infine Fortunato Cellino in quelle del braccio destro di Guerrieri Mario Muzo. Cosa accadrà nella seconda puntata? Dalle anticipazioni si scopre che al centro della trama continuerà ad esserci la scomparsa di Clara.

Nel dettaglio, stando alle anticipazioni Nero a Metà 3, si apprende che Guerrieri continuerà ad indagare sulla scomparsa dell’ex moglie Clara, convinto che si tratti di un allontanamento volontario. Nel primo episodio dal titolo Solo un passo, in onda lunedì 22 luglio 2023, verrà freddato con un colpo di pistola un prete. Si scoprirà più avanti che Don Fabio non era amato nel quartiere a causa del centro per ex detenuti di cui era responsabile. La squadra di Guerrieri inizierà a indagare ma il movente non apparirà sufficiente e la dinamica della morte non sarà chiara. Nel frattempo ci sarà un doloroso colpo di scena per Alba, mentre continuano le indagini sulla scomparsa di Clara verrà trovato il cadavere di una donna: si tratta della madre della giovane? Le indagini in seguito dimostreranno che il corpo è invece di una giovane ballerina

Nero a Metà 3, anticipazioni 2a puntata (replica): Cantabella sotto copertura

Le anticipazioni sulla seconda puntata di Nero a Metà 3 svelano anche che cosa succederà nella seconda puntata dal titolo Comunque bella. Carlo e Malik risalgono al Nite Owl, un locale che sembra essere l’epicentro dello spaccio di coca rosa. In una strada di campagna verrà trovato il cadavere di una ragazza che si scoprirà avere un passato problematico fatto di ossessione per le diete. Intanto dalla Scientifica verrà fuori che il sangue nel casale appartiene a Nika e trova impronte di Clara e Pugliani. Per portare avanti le indagini Carlo decide di permettere a Cantabella di continuare l’operazione sotto copertura al Nite Owl, anche se teme per la sua vita. Questa puntata è andata in onda in prima visione l’11 aprile 2022, sempre su Rai1.