Anticipazioni Ritorno in Paradiso, puntata del 15 gennaio 2025: Mackenzie Clarke e la misteriosa morte nel salone

Si ritorna con la serie spin off di Delitti in Paradiso, con una nuova puntata di Ritorno in paradiso in onda oggi, mercoledì 15 gennaio 2025. Questa sera scopriremo come si evolveranno le indagini della protagonista Mackenzie Clarke, che come sappiamo si ritrova bloccata in Australia dopo essere stata momentaneamente sospesa dal suo incarico in quel di Londra per via del sospetto su un caso in cui si è ritrovata ad aver “inquinato” le indagini.

Mackenzie Clarke è oggi a Dolphin Cove e deve fare i conti non solo con un trasferimento, ma anche con la sua nuova squadra: tra i detective è presente il suo ex fidanzato Glenn con sua madre. Purtroppo l’accoglienza non sarà delle migliori dato che lei lo aveva lasciato all’altare poco prima di pronunciare il fatidico “sì”. Protagonista di questo nuovo episodio sarà il salone di un parrucchiere, dove Mackenzie Clarke indagherà sulla morte di Bianca, non a caso la puntata si intitolerà “Morte nel salone“. Di cosa si parlerà stasera 15 gennaio 2025? Andiamo a scoprire le anticipazioni di Ritorno in Paradiso.

Anticipazioni Ritorno in Paradiso: perchè Bianca è stata uccisa?

Non c’è pace per Mackenzie Clarke! La detective si trova ora a fare i conti con un altro omicidio avvenuto in un salone di parrucchiere. Una donna di nome Bianca è stata uccisa e le sue collaboratrici sono finite dritte nella lista dei sospettati. Non solo, tra le persone attenzionate spuntano anche Thanee, sua sorella Skye e Donna, un’ex detenuta. Ognuna di loro pare avere alibi di ferro e si farà fatica a capire chi potrebbe essere il colpevole. Di conseguenza toccherà di nuovo a Mackenzie Clarke trovare un modo per risolvere questo difficile caso.

Ritorno in Paradiso si svolge nella località di Sydney con splendide riprese nelle spiagge del nord della città, in particolare dell’Illawarra e la casa della protagonista che si trova invece ad Bilgola e Avalon. Il proposito del regista Mat King era quello di creare un modo nuovo per far vedere agli spettatori l’Australia, senza il solito “clichè” dei canguri e il deserto rosso, ma anche una visione diversa, fatta di mare, foreste e tanto altro.

Ritorno in Paradiso, dove vederlo in diretta e in streaming

Per vedere Ritorno in Paradiso in diretta oggi mercoledì 15 gennaio 2025 è necessario collegarsi su Rai 2 alle 21.20 su Rai 2. Per chi volesse seguire la diretta in streaming basta collegarsi su RaiPlay dove è possibile recuperare ogni episodio.