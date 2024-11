Un nuovo episodio di Segreti di famiglia va in onda stasera, giovedì 28 novembre 2024, su Canale 5 alle 23.30. La nota soap opera turca terrà compagnia ai telespettatori dopo la messa in onda di un’altra amatissima dizi turca, Endless Love, e non vedono l’ora di scoprire tutto quello che succederà ai protagonisti. Questi con le loro intriganti vicende riescono sempre a catturare non poco l’attenzione dei fan, novità e colpi di scena non mancano mai. Oltre che in seconda serata sul piccolo schermo gli episodi sono disponibili anche sulla piattaforma streaming Mediaset Infinity.

Sul web sono trapelate interessanti anticipazioni in merito all’episodio 41 di Segreti di famiglia. Queste fanno sapere che nella puntata che andrà in onda stasera, giovedì 28 novembre 2024, Yekta in preda alla preoccupazione si recherà in ospedale. Lì troverà Seda e Lacin e irromperà nella stanza del medico per ottenere delle informazioni sulle condizioni di salute del figlio. La dottoressa lo informerà del fatto che Engin si è sentito male a causa di un’intossicazione alimentare, lui però non apparirà affatto convinto.

Segreti di famiglia, anticipazioni 28 novembre 2024: in ospedale Yekta accusa Seda

Yekta dopo aver parlato con il medico attaccherà duramente Seda, accusandola di aver giocato sporco per il suo desiderio di vendicarsi. Le anticipazioni di Segreti di famiglia fanno poi sapere che nell’episodio di stasera, giovedì 28 novembre 2024, Ceylin e Ilgan si recheranno da Pars e dopo avergli mostrato il biglietto trovato nelle tasche di Engin in cui ci sono i nomi delle persone che sta ricattando lo convinceranno a collaborare con loro.

Dopo l’incontro con Pars l’avvocato e il procuratore andranno a cena fuori per analizzare insieme il profilo della persona che potrebbe aver avvelenato Engin. Ceylin finirà per bere troppo, Ilgaz la accompagnerà al suo studio e resterà per tutta la notte al suo fianco. Cos’altro succederà nella puntata di stasera? Le anticipazioni di Segreti di famiglia rivelano che Eren e Metin insieme alla scientifica si recheranno nella cella di Engin per raccogliere delle prove, dovranno aspettare i risultati delle analisi forensi per saperne di più.

