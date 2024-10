Anticipazioni The Family, 21 ottobre 2024: Sermet arrestato, Hulya è innocente

The Family torna oggi, lunedì 21 ottobre 2024, con una nuova puntata disponibile sulla piattaforma streaming di Mediaset Infinity; entrando nel dettaglio delle anticipazioni del nuovo episodio, la morte di Ergun ha lasciato sgomenti tutti i protagonisti della serie e i principali sospetti ricadono subito su Hulya. Sono numerosi gli indizi che lasciano pensare ad un coinvolgimento della donna nella vicenda, e sia Aslan sia Devin sospettano che possa essere proprio lei la mandante dell’omicidio.

Tuttavia la svolta nel caso arriva con Turgut, grazie al quale si scopre che il responsabile dell’omicidio è in realtà Sermet, amico e collega del padre di Devin, che viene arrestato; Hulya è dunque innocente. Nel frattempo si scopre che Ilyas è il padre di Bedri e che Serap ha dunque un fratello, ma quest’ultima impone al padre di non rivelare al ragazzo questo rapporto di parentela.

The Family, dove eravamo rimasti nelle precedenti puntate

Intanto, nelle precedenti puntate di The Family, Hulya sorprende Devin chiedendole di prendersi cura di lei e di sottoporla ad alcune sedute; la capo-famiglia dei Soykan arriva a confessare alcuni momenti dolorosi legati al suo passato ma ancora ignoti, scioccando la psicologa con rivelazioni davvero importanti. Intanto Devin è sempre in rotta con il padre e Yagmur tenta in tutti i modi di convincere la sorella a riconciliarsi con lui; Ergun, in difficoltà e a rischio carcere, inizia a riflettere sulla sua vita e a pentirsi per essere stato lontano dalle figlie, chiedendo aiuto a Hulya.

Tuttavia Ergun finisce presto nei guai e muore durante un incidente stradale; le indagini smentiscono subito l’ipotesi incidente poiché si scopre che i freni dell’auto sono stati manomessi, tutti così si mobilitano per scoprire chi è stato il mandante dell’omicidio e gli iniziale sospetti ricadono su Hulya…