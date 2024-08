Anticipazioni The Family, 20 e 21 agosto 2024: guerra aperta tra Aslan e Ilyas

The Family torna in onda oggi e domani pomeriggio, martedì 20 e mercoledì 21 agosto 2024, con due nuove attesissime puntate; scopriamo insieme cosa rivelano le anticipazioni, riportate sul sito di Mediaset Infinity. La famiglia Soykan si prepara ad un papabile interrogatorio della polizia, che potrebbe avvenire proprio il giorno successivo, e per questo motivo decide di contattare l’avvocato Cagri e convocarlo al fine di preparare tutti i componenti.

Anticipazioni Beautiful, puntate 20 e 21 agosto 2024/ Hope si immagina di baciare Thomas

Intanto è ormai guerra aperta tra Aslan e Ilyas: i due uomini hanno un infuocato faccia a faccia con il protagonista che tenta di avanzare delle giustificazioni inerenti alla morte del figlio del rivale. Ilyas, però, è fermo nella sua decisione di vendicarsi presto dei Soykan ed è intenzionato a sterminare l’intera famiglia. Il suo piano di vendetta coinvolge inizialmente Hulya, che viene messa di fronte ad una scelta terribile: la donna dovrà sacrificare uno dei suoi due figli, Cihan o Aslan, affinché anche lei perda un figlio così come capitato a Ilyas, in una vendetta stile “occhio per occhio, dente per dente”.

The Family, le anticipazioni settimanali dal 19 al 23 agosto 2024/ L’omicidio di Buket e la vendetta di Ilyas

The Family, dove eravamo rimasti nelle precedenti puntate

Intanto, ripercorrendo quanto accaduto nelle precedenti puntate di The Family, Nese è stata sfrattata da Ergun che, ingolosito dalla possibilità di ottenere un’ingente somma di denaro dalla vendita della villa, non ha potuto fare altro che cacciare la donna di casa. Nese è disperata e, per questo motivo, interviene in suo soccorso Devin che, dopo aver cercato di convincere invano Ergun a ritornare sui suoi passi, decide di ospitarla presso la villa dei Soykan.

Una decisione che tuttavia scatena l’ira di Hulya, poco propensa ad accogliere la donna in casa per nessun motivo al mondo; Devin però non ha altra scelta e, nonostante la rabbia della suocera, accetta di ospitare la madre nella villa. Nel frattempo, Aslan ha un confronto con Ilyas e arriva a scoprire una verità alquanto amara: è stato infatti proprio Atilla a portarlo ad Istanbul.

La Promessa, anticipazioni settimanali: dal 19 al 25 luglio 2024/ La decisione di Curro, Catalina in crisi