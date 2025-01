Anticipazioni Tradimento, prossima puntata del 1 febbraio 2025: Tolga e Ozan picchiano l’uomo che ha aggredito Oylum

Si fanno sempre più complesse ed intrigate le trame della dizi turca con protagonista l’attrice già volto di Terra Amara Vahide Parcin e cosa succederà nelle puntate della prossima settimana? Dalle anticipazioni Tradimento sulla prossima puntata, in onda il 1 febbraio 2025, si scopre che Sezai porterà a Guzide i documenti per l’espatrio di Oyulum, il rapporto tra madre e figlia sarà sempre più teso e delicato dopo che la giovane ha accusato la madre di aver aggredito Yesim in ospedale. Aggressione falsa dietro cui si cela, in realtà, un piano malvagio di Yesim. Sezai ed Oylum decideranno di indagare e scopriranno che qualcuno ha rubato l’identità dell’infermiera presente al momento della presunta aggressione.

Le anticipazioni Tradimento, inoltre, rivelano che Tolga ed Ozan saranno sulle tracce dell’uomo che ha aggredito Oylum ed una volta trovatolo prima lo picchieranno e poi lo consegneranno alla polizia. Nel frattempo per Oylum la situazione sarà tutt’altro che facile. Innanzitutto cercherà di convincere la madre ed il padre che è stata la finta infermiera a manipolarla e farla parlare male di Guzide poi riceverà un ultimatum dalla scuola di ballo di New York: se si presenterà entro due giorni la sua iscrizione verrà cancellata. Con l’aiuto dell’amica Selin cercherà un biglietto ma non riuscirà a trovarlo così si rivolgerà al padre Tarik che, però, non potrà aiutarla avendo altri problemi. Alla fine sarà costretta a chiedere aiuto a Tolga che, sebbene controvoglia, cercherà di aiutarla.

Tradimento anticipazioni, prossima puntata del 1 febbraio 2025: Yesim fugge con la piccola Oyku

E non è tutto perché dalle anticipazioni Tradimento si scopre che nella puntata pomeridiana di sabato 1 febbraio ci sarà un altro inaspettato colpo di scena: Tarik troverà una lettera con cui scopre che Yesim è scappata via con la figlia, tale situazione getterà nell’angoscia l’uomo che sarà estremamente preoccupato. Ozan troverà un nuovo lavoro come coordinatore di progetto presso la Faray Holding in cui farà assumere il suo amico Mesut. Il suo piano è quello di riuscire a guadagnare abbastanza per restituire il milione di dollari che deve ad Oltan, ma il piano riuscirà ad andare in porto o ci saranno delle complicazioni? L’appuntamento con la prossima puntata di Tradimento è per sabato 1 febbraio alle 14.45 circa su Canale5.