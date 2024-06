Anticipazioni Un passo dal cielo, puntata 13 giugno 2024 (replica)/ Vincenzo è geloso di Silvia e Tobias

Anticipazioni Un passo dal cielo, 13 giugno 2024: la gelosia di Vincenzo

Domani pomeriggio, giovedì 13 giugno 2024, tornano in onda le repliche della seconda stagione di Un passo dal cielo; secondo le anticipazioni della puntata in onda su Rai 1, il primo episodio s’intitola L’istinto dell’uomo e racconta della presentazione di un reperto archeologico in un museo vicino a San Candido, una mummia di un uomo preistorico che, tuttavia, durante l’inaugurazione sparisce. Intanto Silvia e Vincenzo arriveranno alla scelta dei testimoni di nozze, ma con un epilogo amaro; Giorgio e Chiara, invece, sono ancora ai ferri corti dopo la decisione del ragazzo di andare al rave party a sua insaputa.

Nel secondo episodio, intitolato Tra le nuvole, è giallo in Val Pusteria per il ritrovamento di una mongolfiera caduta tra le montagne, mentre Vincenzo sarà accecato dalla gelosia quando scopre che Silvia e Tobias andranno in escursione nel bosco per diversi giorni. Non se la passa meglio Giorgio che, pentitosi per aver mentito a Chiara sulla partecipazione al rave party e sul tradimento, arriverà a confessarle l’infedeltà proprio nel momento in cui entrambi tentano una riappacificazione.

Un passo dal cielo, dove eravamo rimasti nelle precedenti puntate

Intanto, nelle precedenti puntate di Un passo dal cielo andate in onda su Rai 1, Pietro ritrova nel bosco una ragazza dispersa di nome Anya; il protagonista alla fine riesce a scoprire l’identità della ragazza e suo padre si fa vivo dopo diverso tempo. Nel frattempo in un fienile abbandonato è stato organizzato un rave party, al quale ha deciso di partecipare anche Giorgio, accompagnato da Miriam e all’insaputa di Chiara.

Il ragazzo ha preferito mantenere il segreto ma, quando si trova costretto ad aiutare la polizia nelle indagini su un omicidio avvenuto alla festa, in cui è stato rinvenuto un cadavere, Giorgio deve svelare la verità alla ragazza. Tra i due sorgono alcune incomprensioni, così come tra Vincenzo e Silvia; la coppia dopo la decisione della convivenza sta affrontando alcuni problemi, riusciranno a risolverli e a trovare un punto d’incontro prima del matrimonio?

