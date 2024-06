Anticipazioni Un posto al sole, puntata 14 giugno 2024/ Clara e Eduardo sposi, gelo tra Roberto e Marina!

Anticipazioni Un posto al sole, puntata 14 giugno 2024: gelo tra Roberto e Marina

Va in onda questa sera, come sempre su Rai3, una nuova puntata della celebre e longeva soap Un posto al sole; le anticipazioni del nuovo appuntamento rivelano che per Clara e Eduardo è arrivato il tanto atteso giorno del matrimonio. La coppia è pronta a dirsi di ‘sì’, ma il loro importante giorno delle nozze non attirerà l’entusiasmo di tutti, considerato il loro successivo ingresso nel programma di protezione. Intanto Roberto ha deciso di ritirare la denuncia con Raffaele ma, in seguito a questa decisione, s’instaura con Marina un rapporto gelido.

Intanto Ida continua a nutrire forti speranze nel tentativo di diventare madre, affiancata da Diego il cui sostegno non è mai mancato e che arriverà a farle una proposta importante. Nel frattempo continuano gli alti e bassi tra Nunzio e Rossella, continuamente vicini e poi lontani, mentre il futuro sembra sorridere a Silvia e Michele che continuano a rimanere uniti e decidono di programmare un viaggio in dolce compagnia.

Un posto al sole, dove eravamo rimasti nelle precedenti puntate

Ma cos’è accaduto nelle precedenti puntate di Un posto al sole, in onda come sempre nelle serate di Rai3? Gli ultimi appuntamenti con la soap opera si sono focalizzati sull’importante decisione di Roberto Ferri: l’imprenditore, in seguito alle insistenze di Marina, alla fine ha deciso di ritirare la denuncia contro Raffaele dopo l’aggressione da lui subita, consentendo dunque allo storico portiere di Palazzo Palladini di rimanere al proprio posto e proseguire con il proprio lavoro.

Nel frattempo, Ida è fiduciosa circa il suo futuro da mamma e spera che la sua vita possa essere presto condivisa assieme a Tommaso: intanto per Clara e Eduardo il matrimonio è ad un passo e il tanto atteso traguardo sta per essere raggiunto.

