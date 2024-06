Anticipazioni Un posto al sole, puntate 24 e 25 giugno 2024/ Roberto e Marina sempre più distanti

Anticipazioni Un posto al sole, 24 e 25 giugno 2024: Damiano sulle tracce di Torrente

Nuovi appuntamenti, oggi lunedì 24 giugno e domani martedì 25 giugno 2024, con le puntate di Un posto al sole in onda come sempre su Rai 3; stando alle anticipazioni riportate da Tv Sorrisi e Canzoni, Roberto è intenzionato a scoprire chi ha dato in pasto alla stampa la notizia del test del DNA e a reagire al pressing della giornalista, sfruttando anche il figlio Filippo attraverso una clamorosa richiesta. Intanto proseguono le ricerche del luogo segreto in cui è nascosto Torrente: Lucia vuole rintracciare il boss e anche Damiano verrà coinvolto in un’operazione di polizia. Intanto Guido è sempre più innamorato di Claudia: Silvia e Michele però interverranno nella loro speciale amicizia affinché l’uomo non comprometta in maniera definitiva il matrimonio con Mariella.

Proseguendo con le anticipazioni di Un posto al sole di domani, martedì 25 giugno, Roberto vuole continuare ad avere rapporti con Tommy mentre Diego e Ida sono sempre più vicini al bambino; l’accanimento di Ferri alimenterà però anche le distanze ormai sempre più evidenti con Marina. Intanto Damiano, nell’operazione di polizia, avrà difficoltà a rintracciare Torrente nonostante l’aiuto di Eduardo.

Un posto al sole, dove eravamo rimasti nelle precedenti puntate

Nel frattempo, nelle precedenti puntate di Un posto al sole andate in onda su Rai 3, Roberto viene assalito dalla stampa il giorno del test del DNA, con una giornalista che gli rivolge numerose domande; sullo sfondo si districa la vicenda giudiziaria legata a Tommaso, conteso dai genitori separati che desiderano entrambi l’affido del bambino.

Intanto Niko vuole uscire allo scoperto con Valeria e le propone una vacanza in dolce compagnia, ma Jimmy è intollerante a questa storia d’amore del padre con la donna e lo accuserà per il trattamento scostante e privo di attenzioni che gli sta riservando: tra i due va in scena una lite accesa.

