Anticipazioni Un posto al sole, puntata 5 luglio 2024/ Guido e Mariella sempre più in crisi

Anticipazioni Un posto al sole, 5 luglio 2024: Guido infatuato di Claudia, Mariella…

Domani sera andrà in onda una nuova attesissima puntata di Un posto al sole su Rai 3; come rivelano le anticipazioni di domani, venerdì 5 luglio 2024, riportate da Tv Sorrisi Canzoni, terrà ancora banco la delicata situazione sentimentale che coinvolge Guido e Mariella. L’uomo è ormai sensibilmente attratto da Claudia ma allo stesso tempo si sforza per preservare la sua vita coniugale al fianco della moglie; la donna tuttavia è consapevole che qualcosa sembra non andare nel loro rapporto e, presto, potrebbe apprendere dell’infatuazione del marito per Claudia.

Nel frattempo, dopo la rissa che l’ha vista coinvolta e suo malgrado protagonista, Rosa approfondisce la conoscenza con Don Antoine; intanto il rapporto di Niko e Valeria si fa sempre più solido, nonostante la diffidenza di Jimmy, e anche Manuela sembra aver ritrovato la serenità di un tempo mostrandosi tranquilla di fronte alla nuova vita sentimentale del suo ex.

Un posto al sole, dove eravamo rimasti nelle precedenti puntate

Intanto, nelle precedenti puntate di Un posto al sole andate in onda su Rai 3, non sono stati giorni semplici per Rosa che, dopo essere stata coinvolta suo malgrado in una rissa, ha scoperto di avere alcuni nemici nel suo quartiere; la donna ha comunque combattuto a lungo pur di non abbandonare la propria casa.

Preoccupazione invece in un’altra protagonista della soap opera, Ida; la donna ha ricevuto una proposta molto importante da parte di Diego ed è andata in crisi, arrivando a confidarsi con Raffaele. Per Niko e Jimmy le acque sembrano sempre più agitate ma una cena potrebbe aiutarli ad appianare i rapporti; l’uomo ha infatti voluto invitare Valeria nella speranza di rendere più semplice il rapporto tra Jimmy e la sua amata. E, proprio durante la cena, Jimmy non rimane indifferente alla presenza della bella nipotina di Valeria…

