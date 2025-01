Anticipazioni Uomini e Donne, settimana dal 20 al 24 gennaio 2025: Martina De Ioannon sceglie Ciro!

Cosa succederà nelle prossime puntate di Uomini e Donne? Andiamo subito a scoprire le anticipazioni degli episodi in onda dal 20 al 24 gennaio 2025. Al dating show di Maria De Filippi si prevedono numerosi colpi di scena, uno fra questi la scelta di Martina De Ioannon. non solo, per quanto riguarda il trono over assisteremo a una decisione totalmente inaspettata di Barbara De Santis e Gemma Galgani, le quali lasceranno il pubblico di stucco con le loro parole.

Curiosi di sapere chi è la scelta di Martina De Ioannon? Le anticipazioni Uomini e Donne ci dicono che la tronista di Uomini e Donne che quest’anno ha conquistato il pubblico grazie alla sua simpatia e alla sua voglia di conoscere Gianmarco Steri e Ciro Solimeno, due corteggiatori agli antipodi che si stanno dimostrando molto presi da lei e quasi innamorati (almeno per quanto riguarda il primo). Nelle prossime puntate la tronista annuncerà di essere vicina alla scelta e quindi di fare l’ultima esterna con Ciro e Gianmarco. I due nelle ultime puntate avevano annunciato di non farcela più e di essere davvero arrivati al limite.

Anticipazioni Uomini e Donne: 3000 troniste per Gianmarco Steri

Colpo di scena incredibile nelle prossime puntate di Uomini e Donne, dove vedremo Maria De Filippi che chiederà a Gianmarco Steri di diventare tronista, e lui sarà felice di accettarlo. I fan di Uomini e Donne dopo aver letto le anticipazioni hanno già accettato di buon grado il suo arrivo al trono: Gianmarco sembra essere il tronista perfetto, tanto che sono scese per lui ben 3000 pretendenti pronte a conoscerlo. Come faranno ad entrare tutte in studio?

Passiamo ora al trono over: le anticipazioni Uomini e Donne ci parlano della presenza di Barbara De Santi e Gemma Galgani. Per quanto riguarda la seconda, arriverà un nuovo cavaliere per il quale si mostrerà molto felice. Così lo sceglierà per tenerlo tra i corteggiatori così da conoscerlo meglio. Chissà che questa volta Gemma Galgani non si possa innamorare davvero di qualcuno? Del resto la dama è nel programma da oltre 14 anni e molti dei fan non vedono l’ora che trovi il suo cavaliere per uscire dal dating show di Maria De Filippi una volta per tutte.

