Antonia Desplat, chi è l’attrice protagonista di Modì, il nuovo film diretto da Johnny Deep? L’attrice francese, che vive a Londra, è tra gli ospiti della nuova puntata di Che tempo che fa di Fabio Fazio per presentare il nuovo film con protagonista Riccardo Scamarcio. Ma chi è l’attrice? Nata e cresciuta a Parigi, Antonia ha mossa proprio nella città dell’amore i primi passi nel mondo della recitazione. Giovanissima ha studiato ad Oxford dove ha conseguito un International Baccalaureate e successivamente ha studiato prima presso il Drama Centre e poi si è laureata in recitazione e teatro contemporaneo all’East 15.

Benedetta Porcaroli, chi è la fidanzata Riccardo Scamarcio/ "È anche una gran bella persona, siamo felici"

Subito dopo la laurea, Antonia Desplat ha recitato nel ruolo di Lady Macbeth in una produzione francese di “Macbeth” al Cockpit Theatre e successivamente ha lavorato con Catherine Deneuve in “La Naissance d’une étoile” diretto da James Bort. Tra gli ultimi lavori segnaliamo le serie: “Victoria” e “The Durrells”.

Milena Gabanelli, chi è la giornalista/ Dall'addio alla Rai alla nuova avventura a La7

Chi è Antonia Desplat, l’attrice protagonista di Modì di Johnny Depp

Una carriera in ascesa quella di Antonia Desplat che può vantare già diversi riconoscimenti. A cominciare dal premio come migliore attrice ai London Independent Film Awards del 2019 fino alla recente nomination come migliore attrice all’Underwire Festival per il suo cortometraggio “Held For a Moment”. La grande svolta è arrivata con la serie tv Shantaram nel catalogo di Apple TV+ dove recita con Charlie Hunnam fino alla parte nell’ultimo film di Johnny Deep dedicato ad Amedeo Modigliani. Nel 2023 ha recitato anche nel film “The Very Worst Thing that Could Possibly Happen”, la pellicola vincitrice del Tribeca Festival 2023 per la migliore narrativa audio.

Johnny Depp, chi è: "Hollywood mi ha buttato nella spazzatura"/ "Il successo non è solo positivo"

Intervistata dalla stampa americana, l’attrice ha parlato delle sue origini rivelando di essere nata in una famiglia di artisti: “i miei genitori sono musicisti. Mia madre è violinista, mio ​​padre è un flautista diventato compositore e mia sorella è nella produzione musicale”. La sua formazione è stata classica sin da bambina: “ho studiato teoria musicale, danza classica, canto, chitarra e sono stata introdotta alla disciplina, alla ripetizione e alla pratica necessarie per intraprendere qualsiasi tipo di arte”.