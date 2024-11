Nata a Napoli nel 2005, Antonia Nocca è la nuova concorrente di Amici 2024. La giovane è stata inserita nella categoria canto dopo che Diego Lazzari, che ha perso la sfida con lei, è stato eliminato. Sulla sua vita privata si sa molto poco, infatti, la cantante non pubblica molto di sè stessa sui social, specialmente di ciò che riguarda l’ambito sentimentale. Ancora non si sa dunque se Antonia Nocca è fidanzata o no.

Riguardo alla sua famiglia, invece, trapela qualche informazione: la cantante è molto legata a Lorenza, la sua sorella più piccola, mentre suo padre si chiama Pino. Attualmente non si conosce il nome della mamma di Antonia Nocca. Per quanto riguarda l’istruzione, sappiamo che ha fatto il Liceo Classico a Napoli, allo Statale Gian Battista Vico della città. Sebbene si sia dichiarata single prima di entrare nel programma, i fan hanno qualche perplessità e spunta un rumor che potrebbe cambiare le carte in tavola in tema di gossip su Antonia Nocca di Amici 2024.

Antonia Nocca, svelato il rumor sulla vita sentimentale: “In casetta è successo che…”

Prima di sfidare Diego, Antonia Nocca era entrata per qualche giorno nella casetta insieme ai ragazzi di Amici 2024. Una convivenza volta a cercare di farla ambientare con gli altri ragazzi. Dopo il discorso su Rudy Zerbi sulla sostituzione di Diego Lazzari, lei è entrata in puntata per sfidare proprio il famoso tiktoker. Sul palco di Amici 2024, Antonia Nocca ha cantato una canzone di Elisa, Blu Part 2. per poi portare un brano di Rkomi e Pluto Projector. Inutile dire che la sua esibizione ha convinto tutti.

A giudicare Antonia Nocca, seduti al tavolo dei giudici c’erano Carlo Verdone e il celebre cantante Tananai, che nella gara cover si sono espressi positivamente su di lei. Ma qual è il rumor sul suo possibile fidanzamento di cui si parla tanto sui social? Sembrerebbe che durante il periodo nella casetta, la ragazza e Diego Lazzari si siano mostrati piuttosto complici. Questo ha fatto subito insospettire i fan, pensando che tra i due ci sia stato un colpo di fulmine, ma data la loro separazione forzata, le cose si sono concluse freddamente.