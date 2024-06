Antonio e Alessandro Bruco, nonno e nipote in semifinale di Io Canto Family 2024/ Meritano la finale?

I motori sono caldi per quello che sarà lo spettacolo di questa sera in vista della semifinale di Io Canto Family 2024. Per le coppie rimaste in gara in gioco non c’è più solo la possibilità di primeggiare per farsi largo nella competizione; ma soprattutto la possibilità concreta di agguantare un posto per la finale. Spiccano tra le coppie ancora in corsa Antonio Bruco e Alessandro, nonno e nipote: ancora eccellenti anche nell’ultima puntata risalente allo scorso 3 giugno.

Nonno Antonio Bruco e il nipote Alessandro fanno parte della squadra capitanata da Iva Zanicchi; in occasione dell’ultima puntata di Io Canto Family 2024 la coppia ha deciso di proporre un brano molto in voga negli anni ‘90. Si tratta della splendida canzone di Jovanotti, Ragazzo fortunato. La sintonia tra i due è stata nuovamente confermata; a ‘stonare’ leggermente è stata solo la difficoltà del nonno nel calarsi in un brano forse lontano dalle sue corde. Alessandro invece ci ha messo grande passione ed è sembrato molto più a suo agio nel merito della performance.

Tra emozioni ed errori ‘secondari’: il percorso verso la finale di Io Canto Family 2024 di nonno Antonio e il nipote Alessandro Bruco

Il confronto diretto nel corso della puntata di Io Canto Family 2024 è stato con mamma Joanna e la figlia Grace. Anche la loro esibizione è stata decisamente applaudita dalla giuria e il confronto con nonno Antonio e il nipote Alessandro è stato tra i più emozionanti della serata. Tali considerazioni sull’ultima performance valgono dunque come indizio sulle possibilità della coppia di raggiungere la finale della prossima settimana e dunque in riferimento a quello che sarò il rendimento nel corso della semifinale di questa sera.

C’è dunque ancora uno step fondamentale prima di scoprire se nonno Antonio Bruco e il nipote Alessandro riusciranno realmente a conquistare un posto per la finale. Questa sera andrà in scena la semifinale di Io Canto Family 2024 e considerato quanto dimostrato fino ad oggi, le possibilità di raggiungere l’ultimo atto sono piuttosto elevate. La coppia è riuscita a conquistare non solo consensi, ma anche la commozione dei giurati; l’intesa tra nonno e nipote è quasi palpabile, intima, un mix generazionale che impressionato di settimana e in settimana e salvo alcune scelte sbagliate in termini canori sono forse tra le coppie più appassionanti di questa edizione.











