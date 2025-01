Che fine ha fatto Antonio Mazzola di MasterChef? Dopo la scorsa appassionante stagione del programma di Sky Uno, i telespettatori si sono fatti delle domande sul simpaticissimo chef che per il rotto della cuffia non ha vinto contro Eleonora Riso che invece ha trionfato con i suoi piatti moderni. Antonio Mazzola era entrato in finale per via della sua bravura e genialità, e forse, farà il suo ingresso nella nuova edizione di Masterchef 14 come ospite.

Ma cosa fa oggi? E come è cambiata la sua vita dopo essere stato uno dei concorrenti del programma? Siciliano di 28 anni, Antonio Mazzola ha sempre avuto un sogno: diventare un famoso chef. Già ai tempi dei provini aveva le idee ben chiare e aveva partecipato al reality per dare una svolta alla sua vita. Da anni Antonio viveva in Germania dove lavora ma il suo progetto era quello di tornare nella sua amata isola. Ci sarà riuscito? Andiamo a scoprire cosa fa oggi e se il suo sogno si è realizzato.

Antonio Mazzola dopo MasterChef: “Voglio aprire un ristorante a Cefalù”

Antonio Mazzola è stato uno dei concorrenti più amati della scorsa edizione di MasterChef. Oggi i fan si chiedono che fine ha fatto dopo aver perso con la vincitrice Eleonora Riso, la quale poi – come lei stessa ha ammesso – non è riuscita a fare carriera dopo il trionfo nel programma. Intanto Antonio Mazzola racconta su Instagram come vanno le cose oggi, spiegando di stare studiando per diventare uno chef privato. Purtroppo non ha ancora aperto il suo ristorante ma spera grazie alle sue ricette pubblicate ogni giorno sui social di migliorare la sua condizione per realizzare il suo grande sogno.

Antonio Mazzola si è recentemente aperto in un’intervista a BE Sicily Mag, raccontando che dopo MasterChef è stato costretto a malincuore a tornare in Germania per lavorare. Resta in attesa di nuove opportunità, e intanto si esercita tutti i giorni ai fornelli per diventare uno chef provato. Il suo grande progetto è quello di tornare in Italia e aprire un suo ristorante a Cefalù, un luogo a lui molto caro: “Tra qualche anno mi vedo nella mia Sicilia, vicino al mare, ovviamente a cucinare“. Intanto, Antonio Mazzola si gode il tempo con la figlia Anita, ancora piccolissima: “È una bellissima bambina. Essere papà mi rende felice, la mia vita si è arricchita di questo bellissimo dono“.