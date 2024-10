Maestro del giornalismo, professionista che ha incrociato la strada di star indiscusse della scena italiana e internazionale. Stiamo parlando di Antonio Monda; lo scrittore, conduttore e autore è stato oggi ospite di Caterina Balivo a La Volta Buona per presentare il suo ultimo libro che racchiude il racconto, da un punto di vista inedito, di alcuni dei grandi che ha avuto modi di conoscere lungo il corso della sua carriera.

Antonio Monda è partito dal rapporto con Vittorio Gassman, offrendo un aneddoto che racconta la nascita della loro amicizia. “Gassman era un uomo carismatico, ironico, affascinante; io l’ho conosciuto nei suoi ultimi 10 anni di vita quindi era anche un periodo di cupezza. Ma era comunque trascinante, magnetico; ovunque entrasse l’attenzione era tutta su di lui, spariva chiunque”.

Antonio Monda a La Volta Buona racconta Vittorio Gassman e Lucio Dalla

Sempre a proposito di Vittorio Gassman, Antonio Monda ha raccontato: “Una volta gli attaccai il telefono in faccia? E’ vero, io non lo conoscevo e sentendo la voce pensai ad uno scherzo. Poi ho capito che era lui quando mi ha richiamato, voleva iscrivere il figlio all’Università e così è poi diventato mio amico”. Prezioso anche il racconto dell’amicizia con Lucio Dalla: “Aveva una barca e veniva a trovarmi a Maratea, ogni estate passavamo almeno una settimana insieme. Era una persona di una generosità e simpatia trascinanti”. Il giornalista ha poi aggiunto poi un aneddoto che fotografa la bellezza del loro rapporto ma anche il magnetismo del compianto cantautore. “La prima volta che è venuto a New York abbiamo cenato con Isabella Rossellini e lei mi chiese di chiamarlo sempre per le cene successive”.