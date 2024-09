Titty e Antonio di Temptation Island 2024 sono già giunti al punto di non ritorno dopo solo la prima puntata del reality. Le dichiarazioni e le bugie di Antonio unite al suo avvicinamento alla single Saretta hanno fatto si che Titty chiedesse immediatamente il falò di confronto ad Antonio, lui ha accettato? In realtà no. Filippo Bisciglia ha rivelato alla 27 napoletana che il suo fidanzato non ha accettato il confronto. Titty è andata su tutte le furie: “Ha confermato per l’ennesima volta di essere un gran pezzo di mer**a perché è un uomo di 27 anni ma come maturità zero. Continua così a fare figure di mer*a.”

E subito dopo Titty di Temptation Island 2024, lasciato il falò, si è sfogata con le altre ragazze nel villaggio delle fidanzate. “È un uomo di mer*a non si è reso conto non ha neanche pensato ‘questa per chiedere il falò chissà che ha visto” ha dichiarato piena di rabbia per poi aggiungere: “Io se stavo fuori l’avrei anche sposato. Io se ero a casa, dirò una cosa che va contro di me, io dignità non ne tengo perché sono sempre andata ‘appresso’ a lui.”

Temptation Island 2024, Antonio contro Titty: “La sua gelosia è ossessiva, spero che lei maturi”

Da parte sua Antonio di Temptation Island 2024 rifiuta il falò di confronto e subito dopo a Filippo Bisciglia ha spiegato le sue motivazioni: “La sua gelosia è ossessiva e se lei a primo colpo mi blocca io non riesco a fare il mio percorso. Spero che lei maturi. È non è possibile che lei mi blocca semplicemente perché parlo con una ragazza o perché ho scelto di andare a cena con lei” Insomma il 27enne ha scaricato la responsabilità sulla fidanzata, a suo dire eccessivamente gelosa e possessivo. Titty e Antonio stanno insieme da 3 anni e lui in passato l’ha tradita poi però è ritornato sui suoi passi, si è pentito e addirittura le ha chiesto di sposarla con una romantica proposta a Parigi.