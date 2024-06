Finalisti Isola dei Famosi 2024, chi sono?/ Artur Dainese ‘insidia’ i detrattori, ‘certezza’ Edoardo Franco

Il dado è (quasi) tratto: la semifinale de L’Isola dei Famosi 2024 sarà l’antipasto allo spettacolo della finale che andrà in onda il prossimo mercoledì 5 giugno. Per la diretta di questa sera le anticipazioni sono in fermento perchè con buona probabilità conosceremo chi sono i finalisti e dunque lo scacchiere completo dei naufraghi che tenteranno di aggiudicarsi la vittoria finale.

Chi sono i finalisti de L’Isola dei Famosi 2024? C’è ancora tempo prima di poter dare i nomi della rosa completa, ma un nome è già noto: Edoardo Stoppa. L’ex inviato di Striscia la Notizia è il primo ad avere la certezza di un posto per il gran finale del reality e, pensando al suo percorso, si tranquillamente considerare tale traguardo come più che meritato. Ma chi si aggiungerà al novero dei finalisti? In queste ore impazza il toto-naufraghi candidati ad uno slot per la finale de L’Isola dei Famosi 2024 e una preferenza primeggia sulle altre: Edoardo Franco.

Edoardo Franco già ‘annunciato’ tra i finalisti de L’Isola dei Famosi 2024

La rosa definitiva dei finalisti de L’Isola dei Famosi 2024, stando alle anticipazioni, verrà composta mediante una buona dose di sfide in linea con lo spirito del programma che andranno a definire le ultime eliminazioni ed ‘elezioni’ per un posto in finale. Ed ecco che, come anticipato, il nome di Edoardo Franco sembra essere quello più ‘caldo’ rispetto ad altri: sia in virtù del percorso che stando all’empatia instaurata con il pubblico.

Lo chef è forse il simbolo de L’Isola dei Famosi 2024: il suo percorso è stato costantemente in ascesa. Ironia, simpatia, voglia di farsi largo tra la concorrenza: Edoardo Franco è a detta di molti tra i principali candidati per un posto tra i finalisti del reality. Artur Dainese, Aras Senol, Matilde Brandi, Samuel Peron e Karina Sapsai: questi i naufraghi – oltre ad Edoardo Franco – che attendono di conoscere il proprio destino nel corso della semifinale dell’Isola dei Famosi 2024, in onda questa sera.

Isola dei Famosi 2024, finalisti: rischiano la ‘beffa’ Karina e Artur, ma…

Non ci sarà spazio per tutti alla finale dell’Isola dei Famosi 2024 e tra i naufraghi rimasti saranno in due a dover salutare prima dell’ultimo atto. C’è chi spera che Artur Dainese non riesca a raggiungere un posto tra i finalisti: il concorrente ha avuto un percorso decisamente tortuoso e scandito da diverse incomprensioni con i compagni di viaggio ma non dimentichiamo che le sorprese sono sempre dietro l’angolo. Sottostimate anche le possibilità di Karina Sapsai che, stando alle opinioni dominanti che circolano sul web, difficilmente riuscirà ad avere la meglio sulla concorrenza.

