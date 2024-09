Arianna Bergamaschi, chi è e carriera della cantante diventata icona della Disney in Italia

Arianna Bergamaschi è una delle ospiti che oggi pomeriggio si racconteranno a Verissimo, nel salotto di Silvia Toffanin. La cantante e attrice è originaria di Milano, classe 1975, e in carriera si è distinta per un talento estremamente versatile, spaziando dal teatro alla musica. Il suo percorso professionale è iniziato da giovanissima quando, dopo aver preso parte a diverse campagne pubblicitarie, debutta a Fantastico e ne I Promessi Sposi, il celebre sceneggiato Rai.

Ma la sua carriera la lancia presto nel mondo della Disney, ed è forse soprattutto per questo aspetto che viene ancora oggi ricordata dai bambini di quell’epoca; nel 1990 è stata infatti selezionata come cantante testimoniale della Disney per l’Italia, incidendo anche album e numerose compilation. “La Disney è un momento di fuga, Anche oggi, quando guardo un film con mio figlio, è un momento per evadere dalla realtà“, ha confessato in un’intervista rilasciata a Oggi è un altro giorno nel giugno 2021.

Arianna Bergamaschi, attrice e cantante: le collaborazioni internazionali

Ma la carriera di Arianna Bergamaschi non si è fermata all’universo Disney e, anzi, è proseguita raggiungendo altri importanti traguardi. Nel 2000 è stata interprete delle sigle di Una donna per amico 2, celebre fiction Rai, e nel 2007 ha preso parte a La Corrida nei panni di showgirl principale, sbarcando poi nel 2009 come attrice nel cast di CentoVetrine.

Per quanto riguarda la sua carriera nel mondo della musica, nel 2011 ha interpretato assieme ad Amedeo Minghi il brano Crederò, sigla delle strisce quotidiane di Fantaghirò su Mediaset, ma anche collaborato con celebri artisti della scena internazionale. Il suo repertorio vanta, tra gli altri, featuring con Shaggy nei brani Adesso o mai, If U Slip U Slide e Bella vita, con Pitbull in Sexy People e con Flo Rida in Who Did You Love.

