Artur Dainese, chi è la mamma?/ “Sono fiera di lui, è l’uomo giusto per la nostra famiglia”

Finalmente ci siamo, è arrivato il momento della finalissima dell’Isola dei famosi 2024. Questa sera, 5 giugno, andrà in onda il gran finale e tra i naufraghi che si giocheranno la finale c’è anche Artur Dainese. Il modello ucraino 34enne ha diviso l’opinione del pubblico di Canale5: chi lo sostiene a spada tratta e chi invece lo critica aspramente. Nelle scorse puntate, però, intervenuta la mamma di Artur Dainese a tesserne le lodi.

Nel dettaglio, durante il reality condotto da Vladimir Luxuria Artura ha parlato del suo drammatico passato, della sua infanzia difficile con un papà assente ed una mamma costretta a viaggiare per lavoro. A fargli compagni da piccolo c’era spesso l’amata nonna. E non solo, Artur a soli 16 anni ha lasciato la sua terra per inseguire il sogno di diventare un modello e passo dopo passo, sacrificio dopo sacrificio ce l’ha fatta. La mamma di Artur Dainese sul figlio ha speso parole al miele: “Sono fiera di lui… È un uomo per la nostra famiglia, è dolce e si preoccupa sempre per noi.”

Isola dei famosi 2024, Artur Dainese sulla mamma: “Viaggiava per portare il pane a casa”

Artur Dainese all’Isola dei famosi 2024 ha dimostrato di essere uno stratega che è disposto a tutto pur di vincere anche tradire gli amici. Del resto è stato definito ‘il concorrente di reality’ perché in questi anni ha partecipato a Supervivientes (la versione spagnola dell’Isola), Temptation Island ed altri, eppure quando si è raccontato partendo dalla difficile infanzia ha commosso tutti. Parlando dei suoi genitori, del papà e della mamma, Artur Dainese ha confessato: “Mio padre non l’ho mai conosciuto, mia mamma viaggiava per portare il pane a casa, la vedevo poche volte all’anno e poi ripartiva. L’affetto di mia madre mi mancava.” Pochi anno dopo è scoppiato il conflitto tra Russia e Ucraina divenuto poi una vera e propria guerra e per questo il modello ha fatto di tutto per portare mamma e nonna in Italia: “Le brutte circostanze hanno fatto sì che la mia piccola famiglia fosse unita. Sono l’unico uomo e ho tutto sulle mie spalle. Ho capito che comunque le persone, quelle importanti, oggi ci sono e domani no”











