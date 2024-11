Assia, chi è la moglie di Ninni Bruschetta: il primo incontro a Sorrento e il matrimonio

Assia è la moglie di Ninni Bruschetta, il celebre attore di teatro che negli ultimi anni ha anche recitato per il cinema e in numerose serie televisive, da Boris a Viola come il mare. Entrambi hanno sempre preferito tutelare la propria vita privata ed evitare di sbandierare in piazza pubblica la loro storia d’amore, che li vede sentimentalmente legati ormai da tantissimi anni: sposatisi nel 1995, la coppia ha allargato la propria famiglia con la nascita di due figli, Anna e Francesco.

Ma come si sono conosciuti Ninni Bruschetta e la moglie Assia e quando è avvenuto il loro primo incontro? In una delle sue rare interviste pubbliche, l’attore nel 2020 aveva raccontato nel salotto di Vieni da me: “Io ho conosciuto mia moglie a Sorrento. La cosa curiosa è che lei era nell’organizzazione del Festival, era interprete della giuria“. Galeotto fu dunque il Festival di Sorrento del 1994, anno in cui la coppia s’incontrò per la prima volta per poi celebrare il matrimonio l’anno successivo.

Ninni Bruschetta, la moglie Assia e i figli Anna e Francesco

Nel corso di quell’intervista, Ninni Bruschetta aveva aggiunto qualche altro dettaglio sulla sua vita di coppia con la moglie Assia: “Lei lavora, quindi non può seguirmi sempre. Alle prime assolute non è quasi mai mancata, mi ha quasi sempre raggiunto. Ma col cinema è diverso“. Insieme hanno anche costruito una famiglia composta dai figli Anna e Francesco che, come da lui ricordato in una più recente intervista per Tv Sorrisi e Canzoni dello scorso maggio, lavorano rispettivamente nelle relazioni internazionali e come aiuto regista.

Al magazine, inoltre, l’attore aveva ricordato le origini americane della moglie e aveva raccontato cosa avrebbe voluto cambiare di sé: “Nulla. Però rimpiango di non aver mai imparato l’inglese perché mia moglie Assia, che è nata negli Stati Uniti, e i miei ragazzi sono madrelingua inglese“.