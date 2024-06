Associazione Next promuove il lavoro tra i migranti/ “Unica via per una reale integrazione”

Si è tenuto ieri in quel di Prato – precisamente nelle meravigliose sale della chiesa di San Francesco – un incontro voluto dall’Associazione Next e che mirava (come ha effettivamente fatto) a raccontare e dialogare attorno al fenomeno dei migranti per stimolare nei presenti e nell’intera società una nuova visione comune dell’integrazione che passi dalle opportunità di lavoro: la vera e principale missione dell’Associazione, già protagonista di alcuni progetti di cui vi abbiamo parlato su queste pagine, come l’Aula 162 o ‘Insieme per il lavoro’. Presenti a Prato – oltre ovviamente al presidente dell’Associazione Renzo Sartori che ha dato il via alle danze con un suo intervento – la giornalista e presidente del Forum Meritocrazia Maria Cristina Origlia; Suor Francesca Barbanera (direttrice generale di VIDES); Chiara Pazzaglia (presidentessa ACLI Bologna e giornalista) e un gruppo di migranti/attori – ingaggiati dall’Associazione Next – che hanno messa in scena uno spettacolo chiamato “Odissea contemporanea“.

Proprio attorno allo spettacolo – che racconta il romanzato viaggio di chi parte dalla propria terra lasciando tutto in cerca di opportunità nel lontano occidente europeo e si trova davanti a sfide e difficoltà – si è concentrata la serata pratese che da una iniziale analisi del fenomeno dei migranti è passata ad una profonda riflessione su quello che ognuno di noi può fare per giungere ad una vera integrazione che si basi soprattutto sul rispetto: ancora una volta l’esempio principe è quello dell’Associazione Next che da oltre 10 anni raccoglie e supporta persone provenienti da ogni parte del mondo per dar loro un dignitoso futuro nel mondo del lavoro che (come dice un famoso detto) “nobilita l’uomo”.

L’appello dell’Associazione Next: “Con il lavoro l’integrazione dei migranti è possibile”

Secondo il presidente dell’Associazione Next il percorso dell’integrazione dei migranti attraverso il lavoro è ancora costellato “da ostacoli“, ed ora più che mai – mentre le numerose crisi geopolitiche aumentano il numero di profughi in fuga dalla loro terra – è importante creare “le condizioni per integrarli nel tessuto sociale del territorio, attraverso la sinergia tra profit e no profit” che ha dato degli ottimi risultati nel già citato progetto Aula 162 che – grazie all’instancabile lavoro dell’Associazione Next supportata da Procter & Gamble Italia – ha permesso di accompagnare nell’ultimo anno 160 migranti su di una “nuova strada di ripartenza attraverso le 98 opportunità di lavoro” offerte “dalle aziende del territorio“.

“Libero, creativo, partecipativo, solidale“: con queste parole – che richiamano direttamente un intervento di Papa Francesco – Chiara Pazzaglia ha ricordato che “da oltre 10 anni siamo impegnati per far sì che si realizzi tale indirizzo (..) di realizzazione della dignità della persona attraverso il lavoro – e qui rimanda direttamente ai progetti dell’Associazione Next –, in una piena armonizzazione vita-lavoro e nell’accoglienza della persona in ogni aspetto della sua esistenza“.

Secondo Suor Barbanera (invece, ed infine) è importante non solo “aiutare [i migranti] ad integrarsi” ma anche – se non soprattutto – perseguire la missione dell’Associazione Next di “umanizzare le esperienze lavorative fornendo anche ascolto e accoglienza. Dovremmo cambiare mentalità e imparare a vivere maggiormente le relazioni – è l’invito che rivolge ai presenti – non pensare al lavoro solo dal punto di vista del profitto, ma guardarci l’un l’altro negli occhi e domandarci anzitutto cosa facciamo per gli altri e, poi, se siamo felici“.

