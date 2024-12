Si celebra oggi – in tutto il mondo cristiano – la festa dell’Immacolata concezione che apre ufficialmente al periodo natalizio con il primo vero e proprio ponte lavorativo dalla fine dell’estate, il tutto donandoci la sempre piacevole opportunità di strappare un sorriso dal volto di amici e parenti con un sentitissimo messaggio di auguri buona festa dell’Immacolata 2024 tratto – e qui entriamo in gioco noi de ilSussidiario.net – da alcune celebri citazioni che andremo via via a proporvi nel corso di questa giornata festiva!

Visto che siete tutti per la stessa identica ragione – ovvero ovviamente le frasi per gli auguri buona festa dell’Immacolata 2024 – entriamo subito nel vivo ‘scaldando’ i nostri motori con un paio di suggerimenti generici che ricordano la natura religiosa di questa ricorrenza: il primo è “auguri per ogni sogno da realizzare, per ogni sorriso da donare, per ogni abbraccio che scalda il cuore… Auguri per questa giornata di festa che è solo l’inizio delle festività più dolci dell’anno. Buona Immacolata Concezione“; mentre il secondo è: “Oggi la città si riempie di luci e colori, è un trionfo di bagliori con il profumo di festa nell’aria e la voglia di donare un sorriso, un abbraccio e un auguri di buona Immacolata“.

LE MIGLIORI CITAZIONI A PAPA FRANCESCO PER GLI AUGURI BUONA FESTA DELL’IMMACOLATA 2024

Per la seconda parte di questo articolo dedicato alle frasi di auguri buona festa dell’Immacolata 2024 vogliamo – invece – lasciarvi una serie di citazioni tratte direttamente dalle parole di Papa Francesco che più volte nel corso degli ultimi anni si è trovato a celebrare la liturgia legata a questa festa; partendo da un semplice e breve pensiero come “la Vergine Immacolata intercede per noi in Cielo come una buona madre che custodisce i suoi figli”.

“È bella la nostra Madre – ha detto sempre Papa Francesco in un’altra occasione, con una frase certamente utile per i vostri auguri buona festa dell’Immacolata 2024 – Maria ci sostiene nel nostro cammino verso il Natale, perché ci insegna come vivere questo tempo di Avvento nell’attesa del Signore. Perché questo tempo di Avvento è un’attesa del Signore, che ci visiterà tutti nella festa, ma anche, ognuno, nel nostro cuore. Il Signore viene, aspettiamolo“.

Ed – infine – tra le più famosi frasi di Papa Francesco vogliamo anche ricordare questo lungo pensiero sempre dedicato all’Immacolata: “In questa festa, allora, contemplando la nostra Madre Immacolata, bella, riconosciamo anche il nostro destino più vero, la nostra vocazione più profonda: essere amati, essere trasformati dall’amore, essere trasformati dalla bellezza di Dio. Guardiamo lei, nostra Madre, e lasciamoci guardare da lei, perché è la nostra Madre e ci ama tanto; lasciamoci guardare da lei per imparare a essere più umili, e anche più coraggiosi nel seguire la Parola di Dio; per accogliere il tenero abbraccio del suo Figlio Gesù, un abbraccio che ci dà vita, speranza e pace“.