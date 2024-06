Auguri di San Pietro e Paolo, le frasi migliori/ “Su questa pietra si fonda la nostra amicizia”

Si avvicina lentamente il 29 giugno 2024, giornata in cui celebreremo San Pietro e Paolo e in cui faremo gli auguri a tutti coloro che si chiamano appunto Pietro e Paolo, con alcune frasi da inviare su WhatsApp, ma anche da pubblicare sui social come ad esempio Facebook, Instagram o X, l’ex Twitter. Domani sarà proprio il giorno dei due santi, una giornata molto sentita in numerose città italiane, a cominciare da Roma, dove sarà una sorta di festa alla luce della presenza dell’imponente basilica di San Pietro al Vaticano, nel cuore della città eterna.

Pietro e Paolo sono due nomi molto diffusi fra la popolazione italiana e anche se negli ultimi sono andati un po’ scemando, rimangono ancora oggi milioni di persone che si chiamano così, proprio per via di una forte tradizione radicata nel nostro territorio.

AUGURI DI SAN PIETRO E PAOLO, LE FRASI MIGLIORI: LE PAROLE DI GESU’

Per celebrare tutti coloro che si chiamano così, per fare quindi gli auguri di San Pietro e Paolo, abbiamo scelto alcune frasi che potrebbero calzare a pennello, a cominciare da qualche citazione storica, da usare più come post ad effetto in realtà, leggasi ”Tu sei Simone, il figlio di Giovanni; ti chiamerai Cefa, Pietro”, proferite dal profeta Gesù proprio allo stesso Pietro durante il loro primo incontro, parole decisamente note.

Pietro fu il primo scelto da Gesù quando lo stesso compose la sua “squadra” di apostoli, e tale posizione di importanza è rimasta in tutti i vari elenchi riportati nel Nuovo Testamento. Ci sono poi anche delle frasi d’auguri per Pietro e Paolo più classiche, standard, ricordando che per oggi festeggeranno l’onomastico anche tutti i Piero e Pierino, con le loro declinazioni al femminile, Piera e Pierina. Un esempio potrebbe essere: “Su questa pietra fonderai la mia Chiesa, disse Gesù a Pietro. E su questa pietra si fonda la nostra amicizia! Auguri Pietro!”. C’è chi invece scrive: “Per la tua festa, non saprei scrivere una lettera come San Paolo, ma ti invio comunque i miei auguri sinceri!“.

AUGURI DI SAN PIETRO E PAOLO, LE FRASI MIGLIORI: ANCORA DEGLI ESEMPI

Simpatiche anche queste parole con un chiaro riferimento a Roma e che sottolineano l’importanza dei due nomi Pietro e Paolo: “Per una persona come te addirittura la Città Eterna oggi si ferma! Buon onomastico!”. Proseguiamo con degli auguri più canonici, che potrebbero in realtà adattarsi a qualsiasi altro nome: “Un bellissimo nome, meravigliosamente portato da una persona stupenda come te. Auguri di buon onomastico!”.

Ma anche: “Il tuo nome è come tanti ma tu sei una persona come poche. Buon onomastico!”. Infine, un’altra frase d’auguri per San Pietro e Paolo da rivolgere ad una persona particolarmente religiosa e magari anche un po’ orgogliosa, potrebbe essere: “Tra le tante cose belle che hanno fatto i tuoi genitori per te, ricordati di ringraziarli per il bellissimo nome che porti! Buona festa dei santi Pietro e Paolo”.

