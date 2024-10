Tra poco meno di 24 ore l’intera Chiesa Cattolica festeggerà Santa Laura 2024 una figura che dovrebbe stimolare tutti i fedeli ad una profonda riflessione su di una delle sante meno presenti (ma non per questo meno celebrate o sentite) nei testi sacri, ma anche per portare dei calorosissimi auguri Santa Laura 2024 a chiunque domani – ovviamente sabato 19 ottobre – festeggerà il sempre apprezzatissimo onomastico: in alcune parti d’Italia in questa giornata è consuetudine (per il festeggiato) portare pasticcini e bignole ai colleghi a lavoro, oppure ai propri familiari; ma immaginando che non tutti potrete – purtroppo – festeggiare Santa Laura di persona con le ‘vostre’ Laura sappiate che un sentito messaggio di auguri sarà altrettanto apprezzato!

Prima di entrare – come sempre facciamo – nel vivo delle frasi che abbiamo scelto per tutti voi carissimi lettori per gli auguri Santa Laura 2024 ci teniamo a ricordarvi una piccola ‘nota di stile’ che potrete facilmente richiamare (con un po’ di fantasia) nel vostri accorati messaggini: storicamente il nome Laura è – infatti – associato alla pianta di alloro ed è diventato un modo per indicare le persone particolarmente colte o intelligenti; come ci ricordano tutti i giorni il termine laureto e la famosa corona di alloro di poeti e pensatori.

Spunti e idee per le frasi di auguri Santa Laura 2024: l’onomastico cadrà domani, sabato 19 ottobre

Passando ora subito alle attesissime – e ricercatissime – frasi per gli auguri Santa Laura 2024 (che, lo ripetiamo a scanso di equivoci, si celebrerà nella giornata di domani), la primissima proposta che avanziamo è abbastanza generica, ma comunque molto molto bella e – se inviata alla persona giusta – anche particolarmente sentita: “Possa il cielo – recita – riempire sempre il tuo cuore di felicità e illuminare il tuo viso di sorrisi come fa come con me quando ti vedo, buon onomastico e tanti tanti auguri!“.

Un’altra proposta altrettanto bella potrebbe essere: “Da sempre il tuo nome, cara Laura, è per me simbolo di tutto ciò che c’è di bello e dolce in questo mondo, ti auguro un buonissimo onomastico“; seguito immediatamente a ruota da: “Il tuo nome lo scrivere in ogni angolo, in ogni muro e anche in cielo se solo potessi spostare le nuvole e trasformarle in tantissime lettere, buon onomastico“; chiudendo – almeno per ora, ma vi invitiamo a seguirci nelle prossime ore e anche nella giornata di domani per nuove proposte – con: “Sei una persona così bella e speciale che il santo di cui porti il nome trema all’idea che tu possa scalzarlo dal calendario“.