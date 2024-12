Tragedia in Kazakistan, dove è precipitato un aereo con almeno 70 persone a bordo. La tragedia è avvenuta nei pressi della città di Aktau, stando a quanto riferito dalle autorità locali. L’aereo, operato dalla Azerbaijan Airlines, è esploso al momento dell’impatto, poi l’incendio che ne è scaturito è stato spento dai servizi di emergenza. Le prime informazioni riportano la possibilità di sopravvissuti.

Secondi i media kazaki, a bordo c’erano 105 passeggeri e 5 membri dell’equipaggio, ma la Reuters non ha potuto confermare subito questa informazione. L’aereo, che era partito da Baku ed era diretto a Grozny, nella Cecenia russa, aveva cambiato i suoi piani, deviando la sua rotta, a causa della nebbia a Grozny.

Non è chiaro però quale sia il motivo dell’incidente, perché è precipitato. I video che al momento stanno circolando sui social non stanno facendo chiarezza in merito, in quanto le immagini mostrano il drammatico momento dell’impatto. Attualmente l’Azerbaijan Airlines non ha rilasciato alcun commento sull’accaduto.

Si temono decine di morti, ma le autorità hanno dichiarato che 6 persone sono sopravvissute all’incidente aereo avvenuto nei pressi dell’aeroporto di Aktau. Nel dettaglio, il ministro per le emergenze del Kazakistan ha parlato di “diversi sopravvissuti“, mentre le autorità parlano di 6 persone in tutto.

Per quanto riguarda le ipotesi sulle cause, Sputnik Azerbaijan riporta la possibilità che dietro l’incidente ci sia la collisione con uno stormo di uccelli. Al momento sono ancora in corso le operazioni di soccorso da parte di 52 dipendenti e 11 veicoli appartenenti al ministero dell’emergenza kazako, subito accorsi sul luogo dell’incidente aereo ad Aktau.

