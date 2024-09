Anna Sorokin parteciperà alla versione USA di Ballando con le Stelle, e la vicenda sta già facendo molto scalpore. Perchè? Semplice: Anna Sorokin è una delle più grandi truffatrici mondiali, che è stata capace per anni di fingersi un’ereditiera mentre nel frattempo attuava furti in ogni dove. La foto che la promuove come nuova concorrente di Ballando con le Stelle la ritrae con la cavigliera elettronica che ormai porta dal 2022. Proprio in quell’anno era stata condannata agli arresti domiciliari dopo un lungo periodo di truffe ai danni di moltissimi individui.

Ballando con le Stelle USA verrà trasmesso sia su Disney Plus che su Abc e andrà in onda negli Stati Uniti a partire dal 17 settembre 2024. A quanto si sa sulle regole del suo arresto, Anna Sorokin può spostarsi entro 112 chilometri dalla sua abitazione, mentre può circolare dove vuole nei cinque distretti della città di New York. A precisare le condizioni che le permetteranno di partecipare a Ballando con le Stelle è il suo portavoce Juda Engelmayer. Nell’annuncio che comunica la sua partecipazione al programma, Anna Sorokin viene presentata come “l’artista della truffa”, altri magazine invece la chiamano come la “fashionista dalla cavigliera elettronica”.

Non tutti sanno che su Anna Sorokin è stata prodotta anche una serie Netflix dal titolo “Inventing Anna”, che ha avuto come protagonista la bravissima Julia Garner. La docuserie, rilasciata a febbraio del 2022, ha raccontato in dieci puntate la vicenda della Sorokin, chiamata in quel caso sotto lo pseudonimo di Anna Delvey. La donna, nata nel 1991 in Russia, ha avviato un vero e proprio business truffaldino, infilandosi in eventi e feste di New York spacciandosi per una ricca tedesca, in modo tale da ottenere numerosi prestiti dalle banche e favori dall’alta società.

Anna Sorokin gareggerà insieme ad altri personaggi famosi come Tori Spelling o il famoso giocatore di basket Dwight Howard. Lei, però, dovrà destreggiarsi nella danza con il suo braccialetto elettronico di sicurezza, dispositivo che non può togliere da quando si trova agli arresti domiciliari. Intanto sui social è scoppiata la polemica e si leggono diversi commenti di chi è contrario a dare visibilità ad una truffatrice in mondovisione. Altri sono contenti, ma forse, solo per conoscere da vicino la falsa ereditiera russa.