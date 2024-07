Barbora Krejčíková, chi è?/ Numeri da capogiro e vita privata nel mistero per la tennista ceca

Gli appassionati di tennis conoscono perfettamente il nome di Barbora Krejčíková, campionessa ceca sfidante di Jasmine Paolini nell’ultimo atto del femminile a Wimbledon, che vanta ben 7 titoli WTA, tra cui gli Open di Francia 2021, e la prestigiosissima seconda posizione del ranking mondiale raggiunta nel 2022. Eccellente doppista, ha conquistato ben dieci prove del Grande Slam in carriera, collezionandone sette in doppio e tre in doppio misto. Ha vinto tutti e quattro i tornei del Grande Slam, le WTA Finals 2021 e l’oro alle Olimpiadi di Tokyo 2020 assieme alla tennista Kateřina Siniaková, con la quale ha vinto il Career Golden Slam.

Nel 2018 Barbora Krejčíková ha raggiunto il primo posto in classifica in questa specialità, arricchendo oltremodo la sua bacheca. Non finisce qui però, perché nel suo palmares figura anche la Fed Cup con la Repubblica Ceca nel 2018. Insomma un percorso da stropicciarsi gli occhi, che può essere arricchito ancora perché la fame di Barbora non si placa.

Chi è Barbora Krejčíková, al primo posto c’è sempre il tennis. E vita privata resta avvolta nel mistero…

Se per le sue gesta sul campo da gioco è diventata famosa in tutto il mondo, poco o nulla si sa della sua vita privata. Non è chiaro se nella sua vita ci sia un fidanzato o meno; nemmeno Instagram aiuta dato che quasi tutti gli scatti sono dedicati al tennis. A dire il vero, tra gli elementi in evidenza, figura un amico a quattro zampe a cui Barbora Krejčíková sembra estremamente legata.

Per quanto concerne l’eventuale fidanzato, invece, non si hanno tracce né indizi di alcun tipo. Non è chiaro lo stato sentimentale della giocatrice, né se ci sia qualche frequentazione in corso per la temibile avversaria di Jasmine Paolini. L’attenzione adesso è tutta rivolta al campo.

