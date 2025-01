Caduta di stile di Beatrice Luzzi al Grande Fratello. Ieri sera, 27 gennaio, su Canale 5 è andata in onda una nuova puntata del reality condotto da Alfonso Signorini, con la Luzzi come opinionista. La diretta si è aperta con un confronto acceso tra Zeudi Di Palma, Helena Prestes e Javier Martinez, protagonisti di un triangolo amoroso che sta facendo molto discutere. Zeudi, dopo settimane in cui aveva dichiarato di essere infatuata di Helena, si è improvvisamente avvicinata a Javier, il ragazzo per cui la Prestes ha sempre mostrato un forte interesse.

Chiaramente, questo colpo di scena ha scatenato diverse critiche, comprese quelle di Beatrice, che però, con i suoi commenti, ha finito per esagerare e superare il limite. Riferendosi a Zeudi, infatti, l’opinionista l’ha accusata di essere “doppia faccia“. Colta di sorpresa, Zeudi ha reagito con un’espressione incredula, spingendo l’attrice a chiarire il motivo di quella definizione. La spiegazione, però, è stata tanto inaspettata quanto fuori luogo: secondo Beatrice, Zeudi sarebbe doppia faccia perché “è aperta ad entrambi i generi”.

Grande Fratello, Beatrice Luzzi e il commento fuori luogo nei confronti di Zeudi Di Palma: ecco cos’ha detto

Nonostante Alfonso Signorini abbia deciso di sorvolare sulla questione, ignorando l’espressione contrariata di Zeudi, al pubblico a casa la dichiarazione di Beatrice Luzzi non è certo passata inosservata. Sui social, i fan delle ‘Zelena’ – ma non solo – hanno scatenato un’ondata di critiche contro l’opinionista, accusandola di omofobia e bifobia. In tanti hanno infatti sottolineato come il commento di Beatrice fosse del tutto fuori luogo, dal momento che l’orientamento sessuale di Zeudi non ha alcun legame con l’accusa di essere “doppia faccia”.

Tra l’altro, non è la prima volta che Beatrice finisce al centro di polemiche da quando è diventata opinionista del Grande Fratello. Questo suo nuovo ruolo sembra convincere molto meno il pubblico, che la percepisce come una persona completamente diversa rispetto a quella conosciuta durante la sua partecipazione al reality lo scorso anno. Nei mesi scorsi, si era già resa protagonista di uscite giudicate sessiste nei confronti di Shaila Gatta, e ora si aggiunge questa dichiarazione sulla bisessualità di Zeudi. In ogni caso, va comunque sottolineato che, forse, Beatrice si è semplicemente espressa male e non intendeva realmente giudicare la gieffina per il suo orientamento sessuale.