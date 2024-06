Beautiful, anticipazioni puntata 15 giugno 2024/ Douglas vuole convivere con Steffy, Sheila in crisi

Anticipazioni Beautiful puntata di oggi in data sabato 15 giugno 2024

L’appuntamento con Beautiful prosegue in questo weekend di metà giugno 2024, e le anticipazioni rivelano una decisione inaspettata e particolarmente importante nella crescita di Douglas. Si tratta del piccolo ruolo protagonista che sogna di poter realizzare il progetto di convivenza familiare con l’amata figura a lui cara e più vicina, nonché di fiducia, Steffy.

Hope (Annika Noelle) e Thomas (Matthew Atkinson), ad esempio, si auspicherebbero che il piccolo Douglas (Joseph Samiri) scelga di vivere con loro e non con la zia, come viene palesato dalla volontà del diretto interessato protagonista al centro del caso giudiziario. D’altro canto, nel mezzo della causa legale dell’affido Douglas esprime al giudice sulla causa la voglia di vivere con la zia Steffy (ruolo interpretato da Jacqueline MacInnes Wood), gettando del panico Hope e in Liam (Scott Clifton) così come in Thomas.

Le trame della soap Beautiful proseguono inoltre con ulteriori risvolti intimisti per Sheila e…

Tra le anticipazioni della soap americana dal titolo Beautiful poi c’é dell’altro. Sheila (Kimberlin Brown) finisce in preda ad una crisi dettata dal sentimento della nostalgia, e quindi va a trovare Deacon (Sean Kanan).











