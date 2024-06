Beautiful, anticipazioni puntata 16 giugno 2024/ Douglas va a vivere dalla zia Steffy?

Anticipazioni puntata di Beautiful: Douglas sceglie di vivere con Steffy

Le anticipazioni del rinnovato appuntamento domenicale di Beautiful vedono il piccolo ruolo protagonista riferire in sede di discussione della causa in tribunale che gli concerne la scelta di voler convivere con Steffy. Hope e Thomas proprio non lo accettano, tanto da chiedere a Steffy di aiutarli a far tornare sui suoi passi il figlio, Douglas, che a detta dei genitori biologici dovrebbe continuare a vivere sotto il tetto familiare originale.

La decisione di Douglas lascia tutti sgomenti e preoccupati, nel frattempo. Steffy stessa é sorpresa di essere prescelta da Douglas come la figura familiare di riferimento con cui il piccolo andrebbe da subito a convivere, come da lui espresso nella causa familiare al centro delle trame di Beautiful .

Nel frattempo Hope teme che Douglas possa restare a vivere dalla sua amata zia fino al compimento della sua maggiore età, lontano quindi dai suoi veri genitori biologici. Ma quale sia il loro destino, sembra essere ancora troppo presto da dirsi.

