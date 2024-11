Con le sue intriganti vicende Beautiful riesce sempre a catturare non poco l’attenzione di moltissimi fan, le anticipazioni americane svelano tante interessanti novità e colpi di scena che stupiranno tutti. Queste fanno sapere che Hope e Carter intendono vendicarsi dei Forrester, anche Brooke potrebbe essere coinvolta nei loro piano, cioè quello di ingannare gli stilisti con una falsa firma. Per poter usufruire degli sgravi fiscali ed evitare che i beni personali dei soci corrano dei rischi Ridge chiederà a Carter di creare una tipica forma societaria degli Stati Uniti, la LLC.

Le anticipazioni americane di Beautiful rivelano che Walton potrebbe fregare la famiglia Forrester con i fogli che deve fare firmare ai direttori, in che modo? Facendo firmare loro una clausola che lo farebbe diventare il CEO della Forrester Creation. Carter è sicuro che né Steffy né Ridge leggeranno quei documenti ed è così che gli consegneranno la loro azienda.

Nei prossimi episodi di Beautiful molti altri colpi di scena lasceranno i tantissimi fan della soap opera americana a bocca aperta. Le anticipazioni americane fanno sapere che Carter rivelerà il suo piano contro i Forrester a Hope e lei non gli metterà certo i bastoni tra le ruote. La Logan infatti non proverà a fargli cambiare idea, al contrario lo incoraggerà ad ingannare gli stilisti per potersi vendicare di Steffy e della sua famiglia per averla licenziata e per aver sottovalutato per anni le doti dell’uomo che ama.

La figlia di Brooke pensa che sia lei che Carter meritano di vendicarsi dei Forrester e finalmente hanno l’occasione giusta per farlo, spingerà infatti Walton a mettere in atto il suo piano senza avere il timore di essere un truffatore. Hope e Carter riusciranno davvero ad ingannare i Forrester senza che loro si accorgano di nulla? Le anticipazioni americane di Beautiful al momento non rivelano altri dettagli, non ci resta che attendere per scoprire altri interessanti dettagli sulle prossime puntate.