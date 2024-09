Chi è Bernardo De Luca marito di Lorena Bianchetti?

Il cuore della conduttrice Rai, Lorena Bianchetti, batte per il marito Bernardo De Luca e per la figlia Estelle, nata dalla storia d’amore con l’imprenditore romano. Lei è felicissima della famiglia che ha creato insieme al suo amore, anche se non nasconde le difficoltà e le insidie di essere madre, moglie e professionista allo stesso tempo. A darle manforte, di sicuro, c’è il marito Bernardo De Luca, con cui Lorena fa coppia da anni. “Come ci siamo incontrati la prima volta? Una sera mi ritrovai a casa sua a cena e sua figlia mi disse che mi avrebbe presentato l’uomo della mia vita. Mi mostrò una foto, ma non scattò nulla. L’amore è cresciuto gradualmente”, ha confidato la presentatrice.

Il matrimonio si è celebrato nel 2015 e quattro anni dopo Lorena Bianchetti e Bernardo De Luca hanno messo al mondo la figlia Estella. “Diventare genitori è un’emozione potentissima, ci siamo tenuto per mano e ad un certo punto Lorena mi disse di non guardare altrimenti sarebbe scoppiata a piangere”, ha ricordato ancora emozionato Bernardo in una rara intervista.

Lorena Bianchetti a cuore aperto: “Con mia figlia il tempo si è fermato”

La gioia di diventare madre, ma anche il peso delle responsabilità e di essere un buon esempio per sua figlia. Lorena Bianchetti vive questa sfida quotidianamente, ma al di là delle difficoltà raccoglie anche gli aspetti positivi di essere genitore. “Mia figlia Estelle mi ha ridato attraverso i suoi occhi l’innocenza dello sguardo. Con lei il tempo si ferma ed è bellissimo. Adesso che è arrivata vivo una interezza che non avrei mai immaginato”, ha confidato in un passaggio al Fatto Quotidiano.

Dunque, non potrebbe andare meglio per la conduttrice che pian piano sta realizzando tutti i sogni che si era prefissa: dalla conduzione all’amore, passando per la maternità che oggi le regala tantissime emozioni.