Black Beauty, film su Rete 4 di Caroline Thompson

Domenica 26 gennaio 2025, andrà in onda, nel pomeriggio di Rete 4, alle ore 14:10, il film per tutta la famiglia Black Beauty. Questo progetto cinematografico statunitense è stato prodotto nel 1994 ed è ispirato all’omonimo romanzo scritto da Anna Sewell.

Alla regia la film maker Caroline Thompson, al suo esordio sul grande schermo come regista, già autrice della sceneggiatura di Nightmare Before Christmas (1993) di Tim Burton. Le musiche hanno la firma di Danny Elfman, compositore e musicista statunitense candidato per ben 4 volte agli Oscar per la colonna sonora di Will Hunting – Genio ribelle, Men in Black, Big Fish – Le storie di una vita incredibile e Milk.

Il cast principale di Black Beauty è composto da: Andrew Knott, attore britannico che aveva debuttato a soli 13 anni ne Il giardino segreto; Sean Bean, attore britannico conosciuto dal pubblico per la sua interpretazione di Boromir nella celebre saga fantasy de Il Signore degli Anelli; infine David Thewlis, diventato famoso a livello internazionale grazie al personaggio di Remus Lupin nella saga fantasy campione d’incassi Harry Potter. Al loro fianco anche: David Thewlis, Jim Carter, Peter Davison e Alun Armstrong.

La trama del film Black Beauty: l’autobiografia di un cavallo

Black Beauty racconta la storia di uno splendido destriero nero, raccontata dal punto di vista del cavallo stesso.

È proprio l’animale, infatti, a narrare la sua storia, in una sorta di autobiografia ricca di colpi di scena ed eventi drammatici, ma anche commoventi.

La storia inizia con il piccolo puledro Black Beauty che vive in una casa di campagna inglese con sua madre. In seguito il cavallo viene scelto per lavorare incessantemente come animale da traino delle carrozze della capitale britannica, per poi terminare la sua vita felicemente in pensione.

Nel corso di questi anni, molte sono le persone che incontra e gli avvenimenti che lo vedono coinvolto, alcuni ricchi di amore e gentilezza, altri di violenza e crudeltà.

Diventato ormai anziano, il protagonista ricorda in particolare i tempi in cui ha lavorato per alcuni nobili estremamente crudeli, ma anche il periodo in cui ha trainato le carrozze in una Londra in pieno periodo vittoriano.

Tra le persone a cui è rimasto più legato vi è il cocchiere Jerry Barker, che ha un posto speciale nel suo cuore, e che ricorda con affetto ora che finalmente può godersi la “pensione” in una tranquilla tenuta di campagna.