Duro sfogo di Bon Sinclar dopo un concerto a Mykonos: “Peggiore della mia carriera”

È stata una serata da incubo quella che Bob Sinclar ha tenuto qualche giorno fa a Mykonos. Lo è stata al punto tale da portare il celebre deejay a pubblicare un video su Instagram in cui si sfoga pubblicamente, manifestando la sua depressione per l’atteggiamento di molti nei club e nelle discoteche. “Mi sento così depresso, un incubo. – ha esordito Sinclair, annunciando che – È stato il peggior concerto della mia intera carriera“.

Pierfrancesco Diliberto, Pif chi è e perché si chiama così?/ Tra tv, cinema e radio: "Sono come il Papa..."

Così il deejay è entrato nel merito di quanto accaduto durante la serata a Mykonos, spiegando il motivo di questa sua depressione: “Entri nel locale, posto meraviglioso a Mykonos, ragazze bellissime, pensi che sarà una serata divertente”. Nonostante il suo ‘French touch’ nella musica, “la gente sta ferma col cellulare in mano. Stanno lì congelati a filmare.” ha sottolineato allora Bob Sinclar, rendendo chiaro il motivo del suo malessere.

Sister Act, Rai 1/ Trama e cast del musical con Whoopi Goldberg in onda oggi 17 agosto 2024

L’appello di Bob Sinclar: “Basta cellulari nelle discoteche”

“Sono così depresso.” ha quindi aggiunto il deejay di fama internazionale, che ha comunque puntato il dito anche contro se stesso: “Magari è colpa mia ma non mi sono mai annoiato tanto, e volevo condividere tutto questo. Grazie per avermi ascoltato”, ha concluso. Il giorno dopo questo sfogo, Bob Sinclar ha pubblicato un nuovo video, questa volta per festeggiare “finalmente una bella serata”. Così ha spiegato di aver vissuto una serata indimenticabile: “Al Baoli di Cannes ho avuto la mia vendetta, ho suonato quello che volevo, due ore di house senza compromessi e l’ultima ora tutto disco funk e non c’erano telefonini, la gente ballava e si divertiva. Ho fatto il pieno d’energia”.

Endless Love quando torna in onda di sera su Canale5? Segreti di famiglia cambia giorno/ Date e orari