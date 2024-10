Ancora disagi per i passeggeri dei treni, alla luce di un investimento avvenuto stamane sulla linea Bologna-Venezia. Come riferito da TgCom24 attraverso il proprio sito online, nel tratto fra Castelmaggiore e S.Pietro in Casale, un operaio di una ditta appaltatrice è stato travolto da un convoglio mentre stava lavorando sui binari per conto di Rfi, rete ferroviaria italiana.

Inizialmente, come riferito sempre dallo stesso portale, la circolazione dei treni era stata sospesa ma in questo momento i treni stanno lentamente riprendendo le normali corse, così come si legge sul sito ufficiale Rfi.it: “Linea Bologna – Venezia: dalle ore 8.10 circolazione ferroviaria in graduale ripresa fra Bologna e San Pietro in Casale dopo l’investimento di una persona da parte di un treno”, nota gi aggiornamento delle ore 8:10, quindi di circa un’ora fa. Non sono quindi da escludere dei disagi in particolare per quanto riguarda i treni ad Alta Velocità, così come gli intercity e i regionali, che stando a Ferrovie dello stato potrebbero subire delle cancellazioni o eventualmente dei ritardi, o ancora, delle deviazioni di percorso.

TRENI A SINGHIOZZO DOPO OPERAIO INVESTITO, COSA E’ EMERSO

Nel dare la triste notizia dell’investimento, Rfi ha voluto esprimere il proprio cordoglio, precisando che l’episodio è avvenuto di preciso a San Giorgio di Piano, appunto sulla tratta dei treni Bologna-Venezia, senza comunque specificare nulla in merito all’accaduto. Al momento, infatti, la dinamica sarebbe al vaglio degli inquirenti che hanno aperto una indagine per cercare di ricostruire con esattezza quanto accaduto.

Rete Ferroviaria Italiana ha fatto sapere di essere a disposizione delle autorità competenti e che in base ad una prima ricostruzione sembra che l’operaio deceduto si sarebbe spostato fuori dal cantiere dei lavori, venendo appunto travolto da un treno che passava di lì. Sulla vicenda si è espresso anche il ministro dei trasporti e delle infrastrutture, Matteo Salvini, che ha voluto mandare il suo messaggio di cordoglio alla famiglia dell’operaio.

TRENI A SINGHIOZZO DOPO OPERAIO INVESTITO, GLI AGGIORNAMENTI DI RFI

Nel frattempo il sito di Rfi.it sta costantemente aggiornando la situazione, precisando che la linea Pisa-Roma è tornata regolare fra Rosignano e Vada, così come quella Napoli-Villa Literno. Anche la linea Alta Velocità Firenze – Roma, sta viaggiando regolarmente dopo un investimento di un animale di grossa taglia, e infine la Linea convenzionale Firenze – Roma è tornata pienamente in servizio a seguito di un inconveniente alla linea.

Ricordiamo che soltanto due giorni fa i treni di mezza Italia si erano definitivamente bloccati a seguito di un guasto tecnico avvenuto alla stazione Termini di Roma, un inconveniente banale, pare un semplice chiodo piantato in un cavo, che aveva mandato in tilt la rete dello snodo principale dei treni romano, e nel contempo, di tutti gli altri convogli in arrivo o in partenza. Migliaia di passeggeri avevano vissuto ore di passione fino a che il problema non era stato risolto e la situazione era tornata alla normalità: oggi si è temuto il peggio dopo la tragica notizia dell’investimento ma fortunatamente il caso è rientrato nel giro di poco tempo non provocando fin troppi disagi.