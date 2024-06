Bonus psicologo 2024, presentate 400.505 domande/ Inps stilerà graduatorie: come sapere se si è assegnatari

Bonus psicologo 2024, a breve le graduatorie dell’Inps: come utilizzare il sussidio

Le domande presentate per il bonus psicologo quest’anno sono state 400.505, è quanto rivela Adnkronos Salute dopo la scadenza del termine. L’arco temporale concesso per la richiesta infatti era compreso dal 18 marzo al 31 maggio 2024. Adesso sarà compito dell’Inps controllare la validità delle documentazioni e stilare la graduatoria che concederà il sussidio a coloro che ne avranno diritto, sulla base dei fondi a disposizione che ammontano a un totale di 10 milioni di euro.

Quattordicesima 2024 a giugno e luglio: chi la riceve e quando/ Requisiti e come si calcola l'importo

La concessione del bonus e il relativo importo dipendono dall’Isee del richiedente: il riferimento per ogni seduta è di 50 euro, ma cambiano i limiti massimi. Per chi ha un reddito inferiore ai 15 mila euro sarà di 1.500 euro, per lo ha compreso tra i 15 mila e i 30 mila euro sarà di 1.000 euro e per chi lo ha tra i 30 mila e i 50 mila euro sarà di 500 euro. A parità di valore, avrà la precedenza in graduatoria chi ha presentato la domanda prima.

RIFORMA PENSIONI 2024/ L’importanza dei versamenti contributivi (ultime notizie 4 giugno)

L’Inps, dopo avere controllato le domande presentate per il bonus psicologo, si metterà direttamente in contatto con i beneficiari per confermare l’accettazione della richiesta intanto, entro 30 giorni, coloro che hanno un Isee con omissioni o difformità, potranno mettere in regola la propria attestazione in modo da evitare l’esclusione dal sussidio.

Successivamente, una volta concluse le procedure, i beneficiari potranno finalmente usufruire del bonus ma ciò dovrà avvenire entro 270 giorni dalla pubblicazione delle graduatorie, pena l’annullamento. La sensazione, tuttavia, è che anche quest’anno la misura sarà un successo, dando la possibilità di ricevere assistenza psicologica a coloro che finora non l’avevano mai richiesta per questioni economiche oppure avevano dovuto rinunciarci per il medesimo motivo.

RIFORMA PENSIONI 2024/ Assegni sociali nel mirino di Brambilla (ultime notizie 1 giugno)

© RIPRODUZIONE RISERVATA