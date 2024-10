Il bonus trasporti 2024 a livello nazionale è stato abolito. Nonostante ciò, sono ancora molte le Regioni italiane che continuano a dare l’opportunità di risparmiare sul trasporto dei mezzi pubblici (per categorie specifiche come ad esempio studenti e anziani).

Per fortuna subito dopo l’abrogazione del bonus trasporti nazionale alcuni Comuni italiani si sono attivati per dare il loro contributo e applicando sconti importanti a coloro che decidono di viaggiare utilizzando i mezzi pubblici.

Bonus trasporti 2024: dove sono attivi?

Il bonus trasporti 2024 è ancora valido in molte Regioni italiane che hanno deciso di stanziare autonomamente dei fondi da destinare ai cittadini che risiedono sul territorio. I contributi sono messi a disposizione a partire dalla Lombardia alla Sardegna e dalla Campania al Veneto.

Lombardia

I residenti in Lombardia possono usufruire del bonus Dote Trasporti per poter viaggiare a prezzo scontato il cui contributo dipende dalla tratta e dalla tipologia di abbonamento scelto (qui la tabella ufficiale).

Il bonus è valido per i viaggi sui treni ad Alta Velocità insieme agli abbonamenti per i treni Suburbani, Regionali e ulteriori mezzi adibiti al trasporto pubblico.

Le domande possono essere inviate online sulla piattaforma ufficiale dall’1° al 20 ottobre 2024 e valgono per gli abbonamenti di marzo, aprile, maggio, giugno, luglio e agosto dello stesso anno. Mentre per le istanze inoltrate dall’1° al 20 aprile 2025 valgono gli abbonamenti da settembre a dicembre 2024 e per gennaio e febbraio 2025.

Fino a 14 anni è possibile viaggiare gratuitamente in tutta la Lombardia a patto che i ragazzi siano accompagnati da un familiare (zii, genitori, fratelli o nonni) che abbiano almeno un abbonamento. La condizione vale sia per i residenti che per i non residenti (inclusi turisti e stranieri).

Piemonte

In Piemonte è in vigore il Bonus Trasporto Pubblico Locale che prevede un rimborso o uno sconto fisso di 100 euro da applicare sugli abbonamenti pluri mensili (dalla durata di dieci o dodici mesi) o su quelli annuali.

O ancora, è possibile farne richiesta se si è intestatari di un veicolo diesel Euro 3, Euro 4 o Euro 5.

Bonus trasporti 2024 nelle altre Regioni

É possibile godere del bonus trasporti 2024 anche nelle altre Regioni quali: Valle d’Aosta, Trentino Alto Adige; Veneto; Emilia Romagna; Umbria; Abruzzo; Campania e Sardegna.

In ogni Regione è possibile consultare i bandi territoriali pubblicati nei singoli siti ufficiali. Al loro interno è possibile apprendere le condizioni e i contributi messi a disposizione dal territorio di riferimento.