Brando e Raffaella sempre più uniti e innamorati

Brando e Raffaella sono sempre innamorati e felici dopo aver lasciato lo studio di Uomini e Donne dove si sono incontrati per la prima volta e dove, dopo mesi di corteggiamento, si sono scelti cominciando a viversi quotidianamente. Un amore, quello di Brando e Raffaella, vissuto con intensità nonostante il rapporto a distanza dal momento che, per ora, i due non sembrano avere intenzione di convivere. Lui, infatti, continua a vivere a Treviso mentre lei resta a Napoli anche se ogni volta che ne hanno l’occasione trascorrono davvero diverso tempo insieme.

I due, inoltre, si sono concessi anche due vacanza: la prima a Sharm in occasione del compleanno di lui e la seconda in Portogallo dove Raffaella ha avuto l’occasione anche d’incontrare il padre del fidanzato. Uomini e Donne, dunque, ha fatto un grande regalo ad entrambi come confermano i due sui social.

Il messaggio di Brando ad un anno dall’esperienza a Uomini e Donne

“È già passato un anno.. come passa veloce il tempo. Un semplice grazie non basterebbe. Aver fatto parte di questo programma non è solo stata un’esperienza televisiva, ma un percorso che mi ha portato a scoprire me stesso, mettendomi in gioco, sbagliando ed imparando. Desidero esprimere la mia profonda gratitudine alla produzione e alla redazione per avermi accolto in questo meraviglioso viaggio come un amico”: inizia così il messaggio con cui Brando ha ringraziato la redazione del programma di Maria De Filippi.

“Sono grato per ogni momento trascorso e per le opportunità che mi avete dato di crescere e imparare. Non potrò mai smettere di ringraziare ogni singola persona (specialmente Maria) per tutto quello che è stato questo incredibile percorso durato 7 mesi. Devo a questo programma anche il fatto di essere riuscito a trovare una persona speciale… Ogni giorno insieme è un’avventura da condividere, e sapere di avere qualcuno che mi sostiene rende tutto più bello. A te, che sei entrata nel mio cuore, grazie per essere al mio fianco e per ogni istante che trascorriamo insieme amore mio”, conclude.

